준케이 / 사진=JYP엔터테인먼트

준케이 / 사진=JYP엔터테인먼트

그룹 2PM JUN. K(준케이)가 신곡 발매를 앞두고 첫 티저 이미지를 공개했다.JUN. K는 오는 17일 디지털 싱글 'Your Lips (Feat. 웬디 (WENDY))'(유어 립스)와 동명의 타이틀곡을 발매한다. 지난 11일 공식 SNS를 통해 신곡 발표 소식을 전한 데 이어 12일 0시 첫 번째 티저 포토를 선보였다.공개된 사진에서 JUN. K는 어두운 밤을 배경으로 셔츠와 타이를 활용한 올블랙 스타일링을 선보였다. 정면이 아닌 한쪽을 응시하는 모습과 절제된 표정이 영화의 한 장면을 떠올리게 한다.'Your Lips (Feat. 웬디 (WENDY))'는 지난 6월 공개한 디지털 싱글 'Midnight Ticket'(미드나잇 티켓) 이후 약 두 달 만의 신곡이다. 이번 곡에는 웬디가 피처링으로 참여해 JUN. K와 보컬 호흡을 맞춘다.JUN. K는 최근 서울과 요코하마에서 단독 스페셜 이벤트를 개최했으며, 2PM 완전체 콘서트에도 참여했다. 준케이는 공연 활동에 이어 신곡을 선보이며 활동을 이어간다.JUN. K의 새 디지털 싱글 'Your Lips (Feat. 웬디 (WENDY))'는 오는 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr