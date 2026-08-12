그룹 2PM JUN. K(준케이)가 신곡 발매를 앞두고 첫 티저 이미지를 공개했다.
JUN. K는 오는 17일 디지털 싱글 'Your Lips (Feat. 웬디 (WENDY))'(유어 립스)와 동명의 타이틀곡을 발매한다. 지난 11일 공식 SNS를 통해 신곡 발표 소식을 전한 데 이어 12일 0시 첫 번째 티저 포토를 선보였다.
공개된 사진에서 JUN. K는 어두운 밤을 배경으로 셔츠와 타이를 활용한 올블랙 스타일링을 선보였다. 정면이 아닌 한쪽을 응시하는 모습과 절제된 표정이 영화의 한 장면을 떠올리게 한다. 'Your Lips (Feat. 웬디 (WENDY))'는 지난 6월 공개한 디지털 싱글 'Midnight Ticket'(미드나잇 티켓) 이후 약 두 달 만의 신곡이다. 이번 곡에는 웬디가 피처링으로 참여해 JUN. K와 보컬 호흡을 맞춘다.
JUN. K는 최근 서울과 요코하마에서 단독 스페셜 이벤트를 개최했으며, 2PM 완전체 콘서트에도 참여했다. 준케이는 공연 활동에 이어 신곡을 선보이며 활동을 이어간다.
JUN. K의 새 디지털 싱글 'Your Lips (Feat. 웬디 (WENDY))'는 오는 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
JUN. K는 오는 17일 디지털 싱글 'Your Lips (Feat. 웬디 (WENDY))'(유어 립스)와 동명의 타이틀곡을 발매한다. 지난 11일 공식 SNS를 통해 신곡 발표 소식을 전한 데 이어 12일 0시 첫 번째 티저 포토를 선보였다.
공개된 사진에서 JUN. K는 어두운 밤을 배경으로 셔츠와 타이를 활용한 올블랙 스타일링을 선보였다. 정면이 아닌 한쪽을 응시하는 모습과 절제된 표정이 영화의 한 장면을 떠올리게 한다. 'Your Lips (Feat. 웬디 (WENDY))'는 지난 6월 공개한 디지털 싱글 'Midnight Ticket'(미드나잇 티켓) 이후 약 두 달 만의 신곡이다. 이번 곡에는 웬디가 피처링으로 참여해 JUN. K와 보컬 호흡을 맞춘다.
JUN. K는 최근 서울과 요코하마에서 단독 스페셜 이벤트를 개최했으며, 2PM 완전체 콘서트에도 참여했다. 준케이는 공연 활동에 이어 신곡을 선보이며 활동을 이어간다.
JUN. K의 새 디지털 싱글 'Your Lips (Feat. 웬디 (WENDY))'는 오는 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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