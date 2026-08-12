가수 테이가 친형 같던 매니저를 떠나보낸 뒤 약 3년간 힘든 시간을 보냈다고 고백했다./사진=텐아시아DB

가수 테이가 친형 같던 매니저를 떠나보낸 뒤 약 3년간 힘든 시간을 보냈다고 고백했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

가수 테이가 친형 같던 매니저를 떠나보낸 뒤 약 3년간 힘든 시간을 보냈다고 고백했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

가수 테이가 친형 같던 매니저를 떠나보낸 뒤 약 3년간 힘든 시간을 보냈다고 고백했다.지난 11일 방송된 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'(이하 '플레이리스트 109') 4회에서는 이석훈, 이준, 딘딘이 테이를 만나 그를 버티게 한 노래와 이야기를 들었다. 3MC는 테이가 진행하는 '굿모닝FM 테이입니다'를 찾아 청취자들의 '버팀송'을 수집했다. 취업 준비, 이별, 육아 등 각기 다른 순간을 견디게 한 노래와 사연이 이어졌다.테이는 가까운 매니저를 떠나보냈던 당시를 회상했다. 평소 "방송할 때 힘든 얘기를 안 하자는 주의"라는 그는 매니저의 사망 이후 슬픈 감정 자체를 피하며 지냈다고 털어놨다. 테이는 약 3년간 자신의 감정을 외면했다며 "눈물을 안 흘렸던 것 같다"고 말했다.힘든 시기 테이에게 위로가 된 '버팀송'은 소란의 '리코타 치즈 샐러드'였다. 그는 밝은 음악과 가사를 들으며 자신이 알지 못했던 새로운 세상을 만나는 듯한 희망을 얻었다고 설명했다.원곡자 고영배가 리코타 치즈 샐러드를 들고 등장했다. 고영배 역시 테이가 자신의 노래를 통해 힘을 얻었다는 사실을 알지 못했다고 밝혔다. 고영배의 라이브를 들은 테이는 "인생 진짜 너무 선물이다"라며 울컥하는 모습을 보였다.자신의 힘들었던 시간을 돌아본 테이는 비슷한 시기를 지나고 있는 이들에게 "어쩔 수 없는 건 도망쳐도 된다"고 조언했다. 이어 "내가 행복해져야 슬픔도 받아들일 수 있고 누군가를 위로할 수도 있다. 너무 힘들 때는 도망치세요"라고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr