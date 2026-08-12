코미디언 김지민과 김준호 부부가 나란히 행사장을 찾았다. / 사진=김지민 SNS

최근 임신 소식을 알린 개그우먼 김지민이 근황을 전했다.김지민은 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "팝업!!"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김지민이 남편 김준호와 함께 다소 편안한 차림으로 지인의 행사 장소에 참석한 모습. 특히 김지민은 두 손을 포개 배 부분을 가리고 있어 시선을 끌었다.김지민은 현재 임신 중이다. 앞서 그는 지난달 30일 자신의 SNS를 통해 "자그마한 제 배에 예쁜 생명이 찾아와 주었답니다!"라며 안정기에 접어들었다고 알렸다.김지민-김준호 부부는 최근 방송을 통해 "2세를 갖기 위해 시험관 시술을 진행하고 있다"고 여러 차례 언급한 바 있다.한편 김지민은 KBS 개그맨 선배 김준호와 2022년 4월 연인 관계를 공식 인정한 후 약 3년 만인 지난해 7월 백년가약을 맺었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr