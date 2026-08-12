배우 황정민이 '틈만나면,'에 출연했다. / 사진=SBS

배우 황정민이 '틈만나면,'에 출연했다. / 사진=SBS

최근 사생활 의혹에 휘말린 배우 황정민이 '틈만나면,'에서 밝은 모습으로 등장했다. 특히 왼손 약지에 반지를 낀 채 방송에 나서 눈길을 끌었다.지난 11일 방송된 SBS 예능 '틈만나면,' 시즌5 첫 화에는 영화 '호프'의 주연 배우 황정민, 정호연이 출연해 유재석, 유연석과 다양한 미션을 진행했다.이날 유재석은 "최근 정민이 형이 다른 방송에서 말하길 본인이 '틈만나면,' 보면서 진짜 답답하다고, '저걸 못해!' 했다더라"라고 말문을 열었다. 유연석 역시 "게임이 좀 답답해 보이셨냐?"고 물었다.이에 황정민은 "게임이 답답하고 그렇진 않고 게임은 참신하고 재미있는데, 그걸 풀어내는 게스트들이 답답하더라. 저걸 왜 못하나 아오"라고 답했다. 그러면서 "(이전 게스트들이) 후배들, 내 동생들, 친한 친구들 아니었나. 너무 답답했다"고 덧붙였다.유재석은 황정민의 남다른 승부욕을 언급하기도 했다. 그는 "오늘 게임을 한번 해봐라. 정민이 형은 하다가 화를 낼 것 같다. 자기 성질을 못 이기더라"고 말해 웃음을 안겼다. 이에 황정민은 "메이크업하러 갔더니 '오빠 화내지 마세요', 머리하러 갔더니 '형 화내면 안 돼요'라고 하더라"며 "모든 사람이 나한테 욱하지 말고 화내지 말라고 했다"고 주변의 반응을 전했다.유연석 역시 정호연에게 게임이 시작되면 승부욕이 강해질 것이라고 귀띔했다. 그는 "승리욕이 한 10배 생길 거다. '이 하찮은 게임을 내가 왜 성공 못할까' 싶을 것"이라고 설명했다. 그러자 황정민은 MC들을 향해 "방송 재미를 위해 일부러 못 한 적은 없냐. 있었던 것 같은데?"라고 물었고, 유재석은 "진짜 없다. 하고 싶은데 진짜 안 된다"고 반박해 웃음을 더했다.한편 최근 황정민은 사생활 의혹에 휘말린 바 있다. 황정민의 사생활을 폭로한 A씨는 황정민을 일방적으로 스토킹한 것이 아닌 "사적인 쌍방 관계였다"는 취지의 주장을 이어가며 통화 녹취 등 관련 자료를 공개했다. 황정민은 A씨를 스토킹 혐의로 고소했으며 지난 11일 검찰은 A씨에게 벌금 1000만원을 구형했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr