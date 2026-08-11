김재원이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 김재원이 첫 해외 팬미팅 전석 매진을 기록했다.오는 30일 타이베이 WESTAR TAIPEI에서 열리는 '2026 KIM JAE WON WORLD TOUR FANMEETING Episode 1 : The Present in Taipei'의 티켓 예매가 지난 9일 진행됐다. 해당 공연은 예매 시작과 동시에 전석 매진을 기록했다.이번 팬미팅은 지난해 서울에서 열린 첫 단독 팬미팅에 이어 김재원이 해외에서 처음으로 진행하는 팬미팅이다. 타이베이를 시작으로 글로벌 팬들과 만남을 이어갈 예정이며, 김재원은 현재 공연 준비에 한창이다.김재원은 최근 제5회 청룡시리즈어워즈에서 '유미의 세포들 시즌3'로 신인남우상을 받았다. 여기에 첫 해외 팬미팅까지 전석 매진되며 배우로서 활발한 행보를 이어가고 있다.한편 김재원은 타이베이에 이어 다음 달 20일 일본 도쿄 LINE CUBE SHIBUYA에서 '2026 KIM JAE WON WORLD TOUR FANMEETING Episode 2 : Propose in Japan'을 개최한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr