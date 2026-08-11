전현무가 결혼 후 아내에게 차를 선물하는 상황을 언급했다./사진=텐아시아DB

전현무가 결혼 후 아내에게 차를 선물하는 상황을 언급했다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

전현무(48)가 결혼 후 아내에게 차를 선물하는 상황을 언급했다.지난 9일 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 369회에는 '15년 연속 자동차 판매왕' 윤미애 이사가 출연해 세일즈 노하우와 인생사를 공개했다. 방송은 최고 시청률 4.9%를 기록하며 218주 연속 동시간대 1위를 차지했다. (닐슨코리아 기준)서울 압구정의 고급 외제 차 전시장에 근무하는 윤미애 이사는 2011년 입사 후 총 1942대의 자동차를 판매해 200억원대 자산을 일군 인물이다. 박명수는 "왜 윤미애 이사가 판매왕인지 아시게 될 것. 우리나라 1등이다"라며 그의 영업 능력을 높이 평가했다.윤미애 이사는 자동차 상담을 넘어 부동산과 연애 상담, 운전 연수 소개 등 고객의 다양한 고민에도 조언을 건넸다. 자동차 구매와 전세 사이에서 고민하는 고객에게는 "전세가 먼저다. 자가 매입 후 다시 찾아오시라"며 현실적인 선택을 권했다. 이에 고객은 "차를 사러 와서 인생을 배워간다"고 말했다.전현무는 "내가 만약 결혼하면 와이프 차를 사줄 때 저분을 만나게 해줄 것 같다"며 윤미애 이사의 상담 방식에 관심을 보였다.윤미애 이사의 과거사도 소개됐다. 그는 초등학교 5학년 때 어머니를 여읜 뒤 빚 독촉을 피해 야반도주하고 공장에서 일하며 야간 상고를 졸업했다고 털어놨다. 윤미애 이사는 "너무 어렵게 자라 실패하면 안 되는 사람이었다"고 당시를 회상했다. 다음 방송에서는 윤미애 이사의 자택이 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr