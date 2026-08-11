씨엔블루 출신 이종현이 연예계 활동을 중단한 뒤 뷰티 분야에서 일하고 있는 근황을 전했다./사진=이종현 SNS

씨엔블루 출신 이종현이 연예계 활동을 중단한 뒤 뷰티 분야에서 일하고 있는 근황을 전했다./사진=이종현 SNS

이하 이종현 SNS 글 전문

씨엔블루 출신 이종현이 연예계 활동을 중단한 뒤 뷰티 분야에서 일하고 있는 근황을 전했다.이종현은 10일 자신의 SNS에 "이 계정을 8년 비워뒀다. 계정이 해킹당해서 지금도 아이디와 소개글을 수정 요청한 상태"라며 오랜만에 글을 남겼다.그는 "세상과 등지고 지낸 몇 년이 있었다. 그 후로는 살아보려 일을 배웠다"며 "작지만 8년간 뷰티 쪽 마케팅에 재미를 느끼며 전문적으로 해오고 있다"고 밝혔다.이종현은 "회의하고 제품을 뜯어보고 어떻게 하면 더 잘할 수 있을지 고민한다. 아침에 나가서 밤에 들어온다"고 설명했다. 이어 "평범하게 일하며 사는 게 얼마나 어려운 건지 알게 됐다. 모든 분이 너무 대단하다고 생각한다"고 말했다. 그러면서 "앞으로는 인간 이종현으로서 더 많은 분과 소통하며 살겠다"고 덧붙였다.이종현은 2010년 밴드 씨엔블루로 데뷔해 가수와 배우로 활동했다. 그러나 2019년 불법 촬영물 유포 등으로 논란을 빚은 정준영의 단체 대화방에 참여했던 사실이 알려지면서 비판받았다. 당시 이종현은 팀에 피해를 끼친 점에 대해 사과하고 씨엔블루에서 자진 탈퇴했다.이종현입니다.이 계정을 8년 비워뒀습니다.계정이 해킹당해서 지금도 아이디와 소개글을 수정 요청한 상태입니다.세상과 등지고 지낸 몇 년이 있었습니다.그 후로는 살아보려 일을 배웠습니다.작지만 8년간, 뷰티 쪽 마케팅에 재미를 느끼며 전문적으로 해오고 있습니다.요즘 제 하루입니다.회의하고, 제품을 뜯어보고, 어떻게 하면 더 잘할 수 있을지 고민합니다.아침에 나가서 밤에 들어옵니다.평범하게 일하며 사는 게 얼마나 어려운 건지 알게 됐습니다.모든 분들이 너무 대단하다고 생각합니다.앞으로는 인간 이종현으로서 더 많은 분들과 소통하며 살겠습니다.행복한 하루 되세요!이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr