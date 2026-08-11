지성의 촬영 현장 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=써패스이엔티
지성의 촬영 현장 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=써패스이엔티
배우 지성의 '아파트' 촬영 현장 비하인드컷이 공개됐다.

11일 JTBC 드라마 '아파트'가 오아시스파 전직 보스 박해강 역을 맡은 지성의 촬영 현장 모습을 공개했다. 다양한 상황에서 포착된 지성의 모습이 눈길을 끌고 있다.
지성의 촬영 현장 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=써패스이엔티
지성의 촬영 현장 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=써패스이엔티
사진 속 지성은 편안한 니트 차림으로 대본을 살펴보며 촬영을 준비하고 있다. 다른 사진에서는 어두운 코트를 입고 카메라를 향해 브이 포즈를 취하며 극 중 박해강과는 다른 분위기를 보였다.

극 중 가짜 아들 김경북 역을 맡은 아역 배우 김한결과 함께한 모습도 담겼다. 지성은 김한결을 품에 안고 눈을 맞추며 촬영을 이어갔다. 가죽 재킷과 데님 셔츠를 입은 사진에서는 주머니에 손을 넣은 채 정면을 바라보며 박해강의 캐릭터를 표현했다.

또 다른 사진에서는 모니터를 바라보며 촬영한 장면을 확인하는 모습도 포착됐다. 대본을 확인하거나 촬영 결과를 점검하는 등 현장에 집중하는 모습이 이어졌다.

앞서 방송된 '아파트'에서는 박해강이 자신을 둘러싼 위기와 비리에 맞서는 과정이 그려졌다. 이 과정에서 박해강의 슬픔과 분노가 커졌고, 최근 방송분은 자체 최고 시청률 6.1%를 기록했다. 종영까지 2회를 남겨둔 가운데 박해강의 이야기가 어떤 결말을 맞을지 관심이 모인다.

'아파트' 11회는 오는 15일 오후 10시 40분 방송된다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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