황정민이 최근 사생활 의혹에 휘말렸다. / 사진=텐아시아DB

배우 황정민을 스토킹한 혐의로 기소된 A씨의 결심 공판이 열린다.11일 의정부지방법원 고양지원은 스토킹처벌법 위반 등의 혐의로 피소된 A씨에 대한 결심 공판을 진행한다. 이날 재판에서는 검찰의 구형이 이뤄질 예정이다.황정민은 지난해 8월 A씨를 스토킹처벌법 위반 등의 혐의로 고소했다. 법원은 지난 2월 A씨에게 벌금 300만 원의 약식명령을 내렸으나, A씨는 이에 불복해 정식 재판을 청구했다. 이와 별개로 A씨는 황정민을 상대로 2억 원대 민사 소송을 제기한 상태다.최근 A씨는 폭로를 위한 SNS 계정을 개설하고 황정민을 일방적으로 스토킹한 것이 아닌 "사적인 쌍방 관계였다"는 취지의 주장을 이어가고 있다. 이와 함께 황정민과 나눴다고 주장하는 통화 녹취 등 관련 자료를 공개하고 있다.한편 지난달 29일 샘컴퍼니는 A씨에 대해 '황정민 씨를 지속해서 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자'라고 규정하면서 "법원이 세 건 접근금지 등의 잠정조치를 부과했고 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다"고 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr