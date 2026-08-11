이지현이 '금쪽같은 내새끼' 출연 후 힘들었던 시기를 털어놨다. / 사진='CGN' 유튜브 영상 캡처

이지혜가 '금쪽같은 내새끼' 출연 후 후폭풍을 겪었다고 털어놨다. / 사진='CGN' 유튜브 영상 캡처

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 '금쪽같은 내 새끼' 출연 이후 겪은 아픔을 털어놨다.11일 유튜브 채널 'CGN'에는 이지현이 출연한 영상이 공개됐다. 이지현은 쥬얼리 활동 당시부터 두 번의 이혼, 엄마로서 살아온 시간까지 자신의 인생을 돌아봤다.이지현은 아들 우경 군과 함께 채널A '금쪽같은 내 새끼'에 출연했던 당시를 떠올렸다. 그는 "아직도 저는 아픔을 가지고 있다. 자책도 많이 했다"며 "방송을 했는데 우리가 기획하고 생각했던 것과는 다르게 촬영이 흘러갔다"고 밝혔다. 이어 "아이의 안 좋은 부분을 봐야 정확하게 진단할 수 있다고 해서 아이를 자극시킨 면도 있었다"며 "자극적인 부분만 모아서 편집하다 보니 방송 후 후폭풍이 컸다"고 털어놨다.특히 이지현은 최근 아들과 미국을 방문했을 당시 나눈 대화를 전하다 눈물을 보였다. 그는 "아직도 너무 가슴이 아픈 게 1월에 미국을 다녀왔다. 그런데 아이가 '미국 가면 사람들이 나 금쪽이인 거 모르겠네'라고 하더라"고 회상했다. 그러면서 "아이는 죄가 없다. 빨리 시간이 지나서 잊혔으면 좋겠다"고 속내를 내비쳤다.이지현은 2022년 '금쪽같은 내 새끼'에서 ADHD 판정을 받은 아들의 일상을 공개하고 오은영에게 상담을 받았다. 솔루션 이후 다시 방송에 출연한 그는 "학교 안 가던 금쪽이가 이젠 1등으로 학교에 간다"며 가족들이 잘 지내고 있다는 근황을 알리기도 했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr