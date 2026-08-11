배우 하영이 증조부 안상호의 친일 의혹으로 논란에 휩싸인 가운데, 소속사의 대응이 또 다른 비판을 낳았다./사진=텐아시아DB

배우 하영이 증조부 안상호의 친일 의혹으로 논란에 휩싸인 가운데, 소속사의 대응이 또 다른 비판을 낳았다./사진=텐아시아DB

배우 하영이 증조부 안상호의 친일 의혹으로 논란에 휩싸인 가운데, 소속사의 대응이 또 다른 비판을 낳았다.하영의 소속사 비스터스엔터테인먼트는 11일 공식 입장문을 내고 "최근 보도된 배우 하영의 가족사와 관련해 당사의 입장을 전해드린다"며 증조부를 둘러싼 논란에 관해 설명했다.소속사는 "저희가 앞서 '사실무근'이라고 말씀드렸던 부분에 대해 말씀드린다"며 "추가 확인 결과, 증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라가 있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다"고 밝혔다. 대정친목회는 일제강점기 활동한 친일 단체로 알려져 있다.이어 "충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변하여 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다. 전날 친일 의혹을 부인했던 입장을 하루 만에 바로잡은 것이다.하영 측은 "의도치 않게 논란이 빚어진 데 대해 배우 본인은 마음이 매우 무거운 상황"이라고 전했다. 그러면서 "당사는 역사적 사실과 한 인물의 이력을 대중에 전하는 일에 얼마나 신중한 검증이 필요한지 이번 일을 통해 깊이 깨달았다"며 "배우 하영 역시 이번 일로 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 새기고, 앞으로 더욱 신중하고 겸허한 자세로 임하겠다"고 밝혔다.그러나 사과문에 사용된 표현이 다시 도마 위에 올랐다. 소속사가 안상호를 '안상호 선생'이라고 지칭한 대목이다. 친일 단체 활동 기록을 확인해 기존 입장을 번복하는 내용의 사과문에서 존칭인 '선생'을 사용한 것이 부적절하다는 지적이 일부 누리꾼 사이에서 제기됐다. 논란을 수습하기 위해 내놓은 입장문이 또 다른 반발을 불러온 셈이다.앞서 하영은 방송과 웹예능 등을 통해 자신의 집안이 4대째 의료업에 종사하고 있다고 여러 차례 소개했다. 증조부 안상호에 대해서도 "일본에서 의학을 공부하신 후 한양에서 최초로 양의원을 개원하셨고, 고종 황제를 진료하셨다"고 이야기했다.이후 온라인에서는 안상호의 과거 행적이 재조명됐다. 1918년 조선총독부 기관지 '매일신보'에 실린 그의 발언과 친일 단체 활동 이력이 거론되면서 논란이 확산했다.소속사가 추가 확인을 거쳐 기존 입장을 번복하고 사과에 나섰지만, 이번에는 '선생'이라는 표현이 도마 위에 오르면서 대응의 적절성을 둘러싼 비판까지 이어지고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr