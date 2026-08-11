코미디언 김신영, 신봉선이 '전유성 없는 전유성 쇼'에 출연한다. / 사진=텐아시아 DB

故 전유성을 기리는 헌정 공연이 마련된다. / 사진 제공=부산국제코미디페스티벌조직위원회

코미디언 이홍렬, 신봉선, 김신영 등이 故 전유성을 기리는 공연에 출연하며 출연료 전액을 기부한다.제14회 부산국제코미디페스티벌(BICF·이하 '부코페')에서는 故 전유성의 1주기를 맞아 '전유성 없는 전유성 쇼'를 선보인다. 고인과 인연을 맺어온 개그계 후배들이 직접 기획에 참여해 공연을 준비했다.무대에는 생전 전유성과 가까이 지냈던 후배들이 오른다. 전유성이 각별히 아꼈던 이홍렬을 비롯해 그에게 직접 코미디를 배운 신봉선과 김신영, 전유성의 코미디 시장 극단에서 가르침을 받은 개그팀 졸탄(이재형, 한현민, 정진욱)이 함께한다.공연은 각 팀이 20분씩 무대를 맡는 옴니버스 형식으로 구성된다. 출연진은 각자의 코미디를 선보이며 평생 후배들을 발굴하고 이들이 설 수 있는 무대를 만드는 데 힘썼던 전유성을 기억한다. 무거운 분위기의 추모제 대신 웃음으로 고인을 떠올릴 수 있는 공연을 선보일 예정이다.출연진은 이번 공연에서 받는 출연료도 모두 기부하기로 했다. 대한민국 코미디의 성장을 위해 힘써온 전유성에게 받은 도움을 조금이나마 돌려주겠다는 취지다. 이들은 고인을 기리는 뜻깊은 곳에 기부를 약속하며 그를 기억하고 추억하는 시간에 많은 관객들의 참여를 당부했다.한편 제14회 '부코페'는 오는 21일부터 30일까지 열흘간 부산 전역에서 열린다. 티켓은 현재 NOL 인터파크를 통해 예매할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr