황인엽이 기자회견에 나선다./사진제공=ENA

황인엽이 기자회견에 나선다./사진제공=ENA

황인엽이 이혜리와 ‘경성연가’를 지키기 위해 기자회견에 나선다.11일 ENA 월화드라마 ‘그대에게 드림’은 10회 방송을 앞두고 우수빈(황인엽 분)과 주이재(이혜리 분)가 공동 연출하는 ‘경성연가’ 프로젝트에 위기가 닥친 현장을 공개했다.앞서 방송된 9회에서는 안수희(박지영 분)가 불륜 관계에서 우수빈을 낳았다는 사실이 담긴 음성 파일이 폭로된 후 기자들이 ‘경성연가’ 촬영장에 찾아오며 프로젝트에 빨간불이 켜졌다. 안수희는 과거 우철규(정해균 분)가 유부남이라는 걸 모른 채 만났다가 우수빈을 낳았다. 안수희 역시 우철규의 거짓말에 속은 피해자였다. 우수빈과 안수희의 관계가 세상에 공개되면서 두 사람이 각각 감독과 투자자로 참여하고 있는 ‘경성연가’가 위기에 빠졌다.공개된 사진 속 우수빈은 큰 결심을 한 듯 기자회견에 나서고 있다. 이어 ‘경성연가’ 촬영장에 있는 주이재가 무언가 충격적인 이야기를 들은 듯 잔뜩 굳어 있는 표정을 짓고 있다. 금방이라도 눈물을 흘릴 것 같은 우수빈의 슬픈 눈빛과 무언가 불길한 예감을 한 듯 그를 바라보는 주이재의 모습이 심상치 않은 분위기를 자아낸다.‘그대에게 드림’ 제작진은 “안수희가 우수빈의 친모라는 사실이 세상에 알려지면서 우수빈과 주이재의 ‘경성연가’ 프로젝트가 큰 위기에 봉착한다”라며 “우수빈과 주이재가 ‘경성연가’를 지키기 위해 어떤 선택을 할지, 꿈과 사랑을 키워나가는 두 사람의 위대한 발걸음을 지켜봐 달라”고 전했다.‘그대에게 드림’ 10회는 오늘 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr