사진 = tvN '최애의 사원' 캡처

사진 = tvN '최애의 사원' 캡처

신유나가 나타나자 김혜준이 깜짝 놀라 자리를 뜨게 됐다.11일 밤 8시 50분 방송된 tvN '최애의 사원'(연출 박지현, 정다형/극본 이영, 김지안)4회에서는 윤초이(신유나 분)가 나타나자 당황한 남다름(김혜준 분)과 이찬(차우민 분)의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 이찬은 남다름에게 헤드셋을 써줬다. 이에 놀란 남다름은 "뭐지 이 분위기는"이라고 생각하며 두근거림을 느꼈다.남다름은 "이 답답한 이게 뭐겠고 하 나 어떡하지 당연히 데이트지"라고 상상하며 설레여 하는 모습을 보였다. 남다름은 키스하듯 눈을 감았고 이찬 역시 "다름아"라고 부르며 이름을 불렀다.이때 윤초이가 나타나 "지금 뭐하는 짓이냐"고 물었다. 놀란 이찬은 "니가 여기 무슨일이냐"고 물었고 윤초이는 "내가 뭐 못 올 데 왔냐"고 물었다. 그러더니 남다름에게 다가가 "어번에는 너니 찬이 오빠 팬 서비스 아쉽지 않게 즐겼고"라고 비아냥 거렸다.그러자 이찬은 윤초이를 끌고 가며 "너 나와 나와서 이야기 하라"고 했다. 하지만 윤초이는 "뭔가 엄청 기대하고 있을 때 내가 들어 왔냐"고 남다름에게 쏘아댔고 결국 이찬은 "야 윤초희"라고 소리를 질렀다.남다름이 고개를 숙이자 윤초이는 "어머 맞나봐 진짜 뭐라도 하는 줄 알았던 모양인데 얘 귀엽네"라고 비아냥 거렸다. 이찬은 "무슨 말을 하는 거냐"며 "당장 나가라"고 했다. 하지만 남다름은 "아니다"며 "제가 나가겠다"고 하면서 나가버렸다. 이어 남다름은 "오늘 감사했다"며 "이사님 저 죄송한데 저 먼저 가보겠다"고 인사했다. 놀란 이찬은 윤초이를 내버려 두고 남다름을 쫓아갔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr