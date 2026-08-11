사진=SBS '틈만나면'

사진=SBS '틈만나면'

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사진=SBS '틈만나면'

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'틈만나면' 배우 황정민이 사생활 논란 속에서도 '틈만나면,'에 별다른 편집 없이 등장해 거침없는 입담을 펼쳤다.11일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,' 시즌5 첫 회에는 영화 '호프'의 주역 황정민과 정호연이 게스트로 출연했다.이날 황정민은 "공중파 3사 방송국의 1등 프로그램에 처음 나왔다"며 반가움을 드러냈다. 영화 홍보에 열중하고 있다는 그는 "어머니가 전화해서 왜 홍보를 안 하냐고 계속 물어보신다. 하고 있다고 하면 어디에 나오냐고 하신다"면서 "어르신들은 못 찾는 것"이라고 털어놨다. 온라인 콘텐츠보다 TV 프로그램 출연을 기다리는 어머니의 반응에 유재석도 공감했다.앞서 황정민은 '틈만나면,'을 시청하며 출연자들의 게임 실력에 답답함을 느꼈다고 밝힌 바 있다. 유연석이 정말 게임이 답답해 보였는지 묻자 그는 "게임은 답답하지 않다. 신박하고 재미있는 게임이 많은데 그걸 풀어내는 게스트들이 답답하더라"고 솔직하게 답했다.유재석이 "그렇게 욕을 하면서 봤다고 한다"고 폭로하자 황정민은 "다 후배들이고 동생들이고 친한 친구들"이라고 해명했다. 그러면서 출연자들이 문제를 풀지 못하는 모습을 보며 "아오, 저걸 왜 못하냐"고 생각했다고 밝혀 웃음을 안겼다.황정민의 강한 자신감에 유재석은 "오늘 한번 해봐라"며 도전장을 내밀었다. 동시에 "게임을 하다가 화내지 않을까 싶다. 이 형도 자기 성질을 못 이기더라"고 말해 현장을 폭소하게 했다.이에 황정민은 주변에서도 같은 걱정을 했다며 "메이크업을 받으러 갔더니 '오빠, 화내지 마세요'라고 하고, 머리를 하러 갔더니 '형, 욱하면 안 돼요'라고 하더라. 모든 사람이 다 화내지 말라고 했다"고 전했다.한편 황정민은 사적인 관계였다고 주장한 여성 A씨의 폭로로 논란에 휩싸였다. 황정민 측은 A씨를 스토킹 혐의로 고소했으며, 법원은 지난 2월 A씨에게 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다. 이에 불복한 A씨가 정식재판을 청구하면서 법적 공방이 이어졌다.오늘(11일) 의정부지방법원 고양지원에서 열린 결심공판에서 검찰은 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 A씨에게 벌금 1000만원을 구형했다. A씨에 대한 선고공판은 다음 달 8일 열릴 예정이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr