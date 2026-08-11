사진 = 'BAZAAR' 유튜브 채널 캡처

사진 = 'BAZAAR' 유튜브 채널 캡처

인기 걸그룹 아이브의 장원영이 팬들의 다채로운 고민에 진심 어린 조언을 건네며 특유의 긍정 에너지를 전했다.유튜브 채널 'Harper's BAZAAR Korea '에서는 '녕둥이들 고민 상담소 OPEN 원영이에게 고민을 털어놨더니.. 돌아온 답변은?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 장원영은 외모와 자존감 문제로 고민하는 팬들을 향해 자신을 더 깊이 사랑하고 거울 속에 비친 모습까지 온전히 아껴주라고 응원하는 한편 팀 활동 과정에서 스스로를 자책하는 이들에게는 부족함을 성장의 동기부여로 삼으라는 따뜻한 격려를 건넸다.바쁜 일상 속에서 온전히 쉴 수 있는 2시간이 주어진다면 좋아하는 디저트나 간식을 곁들여 넷플릭스 콘텐츠를 시청하며 편안하게 힐링하는 자신만의 휴식법을 추천한 장원영은 평소 애정하는 브랜드의 렌즈 추천과 실용적인 착용 팁까지 공유하며 팬들과 다정한 소통을 이어갔다.이어 새로운 도전을 앞두고 망설이는 팬에게는 복잡하게 고민하기보다 하고 싶은 일이 생겼을 때 일단 바로 행동으로 옮기는 실행력이 가장 중요하다고 강조한 장원영은 의욕이 상실됐을 때 역시 억지로 무언가를 해내려 애쓰기보다 스스로에게 쉼표를 주는 건강한 휴식을 권했다.특히 살면서 말로 다 해명할 수 없는 억울한 상황에 직면했을 때 진실은 언젠가 드러나기 마련이라는 믿음을 강조한 장원영은 언제나 자신이 팬들의 편이라는 사실을 기억하며 긍정적인 태도를 잃지 말라고 응원했다.해당 영상을 통해 팬들이 조금이라도 위로와 힘을 얻길 바란다는 진심 어린 메시지를 남긴 장원영은 마지막까지 따뜻한 온기를 전하며 고민 상담을 성황리에 마쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr