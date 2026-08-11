트와이스 정연/ 사진=텐아시아 DB

그룹 트와이스 멤버 정연이 소속사 JYP엔터테인먼트를 떠나 새출발에 나서는 심경을 밝혔다.정연은 11일 소통 플랫폼을 통해 팬들에게 인사를 건넸다. 그는 "많이 놀랐지? 응원해 주는 원스(팬덤명)가 너무 많아서 힘이 많이 난다"라며 "나도 사실 많이 두렵다. 그렇지만 더 다양한 모습을 보여주고 싶은 마음이 컸다"고 말했다.이어 "나를 전폭적으로 지지해 주는 회사를 만나서 얼마나 좋은지 모른다. 곧 TV에서 만날 수 있으니 조금만 기다려달라"며 "깜짝 놀라게 해주겠다. 정말 생각도 못 하는 곳에서 나오니까 잘 봐달라"라고 예고했다.그러면서도 "내 안의 가장 큰 중심인 트와이스는 지금처럼 변함없이 지켜갈 것"이라며 "트와이스의 멤버로서 원스 앞에 서는 일은 언제나 첫 번째"이라고 약속했다.한편, 정연은 지난 10일 손 편지를 통해 소속사 이적 소식을 전했다. 정연은 친언니 공승연이 속한 배우 소속사 바로엔터테인먼트를 새 둥지로 택했다. 정연은 최근 영화 '신병: 더 무비' 출연을 확정 지으며 배우로서의 행보를 예고했다.바로엔터테인먼트는 "연기에 대한 유정연의 진정성 있는 태도와 진심에 깊이 공감했다"라며 "유정연이 아티스트로서 오랜 시간 쌓아온 글로벌한 존재감을 기반으로 배우로서의 새로운 도전은 물론, 그룹 활동 또한 원활히 이어갈 수 있도록 다방면에서 아낌없이 지원하는 든든한 파트너가 되겠다"라고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr