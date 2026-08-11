배우 안은진이 새 작품에서 영화감독으로 변신한다./사진제공=KBS2
배우 안은진이 새 작품에서 영화감독으로 변신한다./사진제공=KBS2
배우 안은진이 새 작품에서 영화감독으로 변신한다. 데뷔 초보다 약 10kg을 감량한 것으로 알려진 가운데, 최근 공개된 스틸에서는 한층 부드럽고 둥글어진 인상을 보여 눈길을 끈다.

다음 달 12일 첫 방송 되는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차, 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하면서 벌어지는 이야기를 그린 현실 멜로다. 안은진은 서강준이 연기하는 남궁호의 10년 차 연인이자 영화감독 이미도 역을 맡았다.

이미도는 한때 단편영화로 주목받았지만, 차기작이 연이어 무산되며 정체기를 겪는 인물이다. 누구보다 일찍 꿈을 이뤘지만 이후 제대로 된 다음 단계로 나아가지 못한 채 현실과 부딪힌다.

일곱 살 때부터 함께해온 남궁호는 가장 오래된 친구이자 10년째 곁을 지켜온 연인이다. 그러나 일과 사랑 모두 다음을 쉽게 그릴 수 없는 상황에 놓이면서 이미도 역시 자신의 현재와 미래를 두고 고민한다. 익숙했던 관계에 예상하지 못한 감정까지 스며들며 변화가 시작된다.
배우 안은진이 새 작품에서 영화감독으로 변신한다./사진제공=KBS2
배우 안은진이 새 작품에서 영화감독으로 변신한다./사진제공=KBS2
스틸에는 촬영 현장과 작업 카페, 일상의 공간을 오가는 이미도의 모습이 담겼다. 안은진은 뜻대로 풀리지 않는 현실 속에서도 꿈을 놓지 않으려는 인물의 단단함과 흔들림을 함께 표현했다. 서강준과는 10년 차 연인으로 호흡을 맞춘다. 오랫동안 이어온 관계에 균열이 생기면서 두 사람이 어떤 감정 변화를 보여줄지도 주요 관전 포인트다.

제작진은 "이미도는 누구나 한 번쯤 꿈과 현실 사이에서 흔들려본 사람이라면 깊이 공감할 수 있는 인물이다. 안은진은 첫 촬영부터 이미도의 현실감과 단단함, 그리고 그 안에 숨겨진 미묘한 감정까지 섬세하게 표현해냈다"며 "올가을 많은 시청자가 이미도의 사랑과 성장에 함께 웃고 울게 될 것이다"고 전했다.

'너 말고 다른 연애'는 오는 9월 12일 오후 9시 20분 첫 방송 된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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