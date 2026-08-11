배우 안은진이 새 작품에서 영화감독으로 변신한다./사진제공=KBS2

배우 안은진이 새 작품에서 영화감독으로 변신한다./사진제공=KBS2

배우 안은진이 새 작품에서 영화감독으로 변신한다. 데뷔 초보다 약 10kg을 감량한 것으로 알려진 가운데, 최근 공개된 스틸에서는 한층 부드럽고 둥글어진 인상을 보여 눈길을 끈다.다음 달 12일 첫 방송 되는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차, 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하면서 벌어지는 이야기를 그린 현실 멜로다. 안은진은 서강준이 연기하는 남궁호의 10년 차 연인이자 영화감독 이미도 역을 맡았다.이미도는 한때 단편영화로 주목받았지만, 차기작이 연이어 무산되며 정체기를 겪는 인물이다. 누구보다 일찍 꿈을 이뤘지만 이후 제대로 된 다음 단계로 나아가지 못한 채 현실과 부딪힌다.일곱 살 때부터 함께해온 남궁호는 가장 오래된 친구이자 10년째 곁을 지켜온 연인이다. 그러나 일과 사랑 모두 다음을 쉽게 그릴 수 없는 상황에 놓이면서 이미도 역시 자신의 현재와 미래를 두고 고민한다. 익숙했던 관계에 예상하지 못한 감정까지 스며들며 변화가 시작된다.스틸에는 촬영 현장과 작업 카페, 일상의 공간을 오가는 이미도의 모습이 담겼다. 안은진은 뜻대로 풀리지 않는 현실 속에서도 꿈을 놓지 않으려는 인물의 단단함과 흔들림을 함께 표현했다. 서강준과는 10년 차 연인으로 호흡을 맞춘다. 오랫동안 이어온 관계에 균열이 생기면서 두 사람이 어떤 감정 변화를 보여줄지도 주요 관전 포인트다.제작진은 "이미도는 누구나 한 번쯤 꿈과 현실 사이에서 흔들려본 사람이라면 깊이 공감할 수 있는 인물이다. 안은진은 첫 촬영부터 이미도의 현실감과 단단함, 그리고 그 안에 숨겨진 미묘한 감정까지 섬세하게 표현해냈다"며 "올가을 많은 시청자가 이미도의 사랑과 성장에 함께 웃고 울게 될 것이다"고 전했다.'너 말고 다른 연애'는 오는 9월 12일 오후 9시 20분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr