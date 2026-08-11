개그맨 홍인규가 세 자녀에게 방을 내준 뒤 거실을 전전하고 있다고 털어놓는다./사진=텐아시아DB

개그맨 홍인규가 세 자녀에게 방을 내준 뒤 거실을 전전하고 있다고 털어놓는다./사진제공=MBC

개그맨 홍인규가 세 자녀에게 방을 내준 뒤 거실을 전전하고 있다고 털어놓는다. 홍인규는 비연예인 아내와 결혼해 슬하에 두 아들과 딸을 두고 있다.오는 13일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 아이들을 위한 집 임장에 나선다.방송에서는 각기 다른 연령대의 아이들이 꿈꾸는 '드림하우스'를 찾아간다. 임장에는 KBS 공채 개그맨 19기 동기인 장동민, 홍인규, 강유미가 함께한다.홍인규와 양세형의 과거 인연도 공개된다. '개그콘서트' 출신 홍인규와 '웃찾사' 출신 양세형은 과거 각각 방송사에서 '귀여운 캐릭터'로 활약했다. 당시 팬들 사이에서는 "누가 더 귀엽냐"는 이야기가 나오면서 투표까지 진행됐다고 한다. 결과는 양세형의 9대 1 승리였다고 전해져 웃음을 안긴다.두 방송사 개그맨들의 스타일 차이에 관한 이야기도 이어진다. 구성과 연기력을 중시했던 KBS와 음악, 춤, 관객 호응을 적극적으로 활용했던 SBS의 개그 스타일을 비교하며 각 방송사 출신 출연진이 의견을 나눈다.홍인규는 임장에 앞서 삼남매 아빠로서 겪고 있는 공간 문제를 털어놓는다. 아이들에게 방을 내주면서 자신의 방이 없어졌고, 그동안 막내딸의 방에서 함께 생활했다고 밝힌다.그러나 이제는 막내딸 방에서도 쫓겨나 함께 지내지 못하게 됐다고. 홍인규는 현재 "거실을 전전하는 신세"라며 자신의 상황을 설명한다. 딸의 방에서 잠을 자던 당시 장모님과 벌어진 에피소드도 공개한다.장동민, 홍인규, 강유미는 삼 형제가 사는 서울 강서구 마곡동의 한 아파트를 찾는다. 집 안에는 미끄럼틀부터 장난감이 가득한 벙커 룸까지 아이들을 위한 다양한 공간이 마련돼 있다.거실과 주방에서도 아이들이 노는 모습을 확인할 수 있도록 동선과 구조를 구성한 점도 살펴본다. 집 안을 둘러보던 장동민은 카메라를 향해 "여보 TV 꺼!"라고 외치며 자신의 반응을 보인다.아이들을 위한 집을 둘러보는 장동민, 홍인규, 강유미의 임장기는 오는 13일 오후 10시 '구해줘! 홈즈'에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr