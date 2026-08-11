샤이니 온유 / 사진=텐아시아 DB

그룹 샤이니 멤버 온유(ONEW)가 일본 새 싱글 발매를 앞두고 9월 9일 타이틀 곡을 선공개한다고 밝혔다.온유는 11일 0시 공식 SNS에 일본 네 번째 싱글 'KAKERA -運命のピース-'(카케라-운메이노피스)의 스케줄러 영상을 올렸다. 공개된 영상에는 앞선 트레일러에 이어 퍼즐 조각이 주요 소재로 활용됐다.스케줄러에 따르면 온유는 네 가지 콘셉트 포토를 시작으로 트랙리스트, 뮤직비디오 티저, 하이라이트 메들리, 앨범 코멘터리 등을 순차적으로 공개한다. 오는 9월 9일 오후 6시에는 동명의 타이틀곡 'KAKERA -運命のピース-' 음원과 뮤직비디오를 먼저 선보인다.이번 앨범은 온유가 지난해 10월 발표한 일본 미니 2집 'SAKU' 이후 약 1년 만에 현지에서 내놓는 음반이다. '운명의 조각'이라는 부제 아래 가사와 음색으로 메시지를 전달할 예정이다.온유는 음반 발매에 맞춰 오는 9월 22일과 23일 도쿄에서 단독 콘서트 '2026 ONEW CONCERT 'ONEW THE LIVE : Q''를 개최한다. 이번 공연은 아티스트로서 고민하고 답을 찾아가는 과정을 무대로 연출해 선보인다.한편, 온유의 일본 네 번째 싱글 'KAKERA -運命のピース-' 전곡 음원은 오는 9월 16일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr