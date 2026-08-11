"지구상에서 가장 아끼는"…채령, 공개 애정 표현에 모친은 얼마나 뿌듯할까

그룹 있지(ITZY) 채령이 어머니와 다정한 데이트를 즐겼다.채령은 10일 자신의 SNS에 "내가 지구상에서 가장 아끼는, 사랑하는 그녀. I'll be there for you"라는 글과 함께 어머니와 보낸 일상을 공개했다.사진 속 채령은 어머니와 나란히 앉아 카메라를 바라보고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 두 사람은 닮은 분위기를 풍겨 눈길을 끈다. 특히 채령의 어머니는 딸과 함께 있는 모습에서 편안하고 자연스러운 미소를 보여 훈훈함을 더했다.평소 채령은 어머니와 친구처럼 가까운 모녀 사이를 보여왔다. 이번에도 함께 데이트를 즐기고 셀카를 남기며 각별한 애정을 드러냈다. "지구상에서 가장 아끼고 사랑하는 그녀"라는 채령의 표현에서도 어머니를 향한 깊은 애정이 고스란히 묻어난다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr