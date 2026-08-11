영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'이 7월 29일 개봉했다. / 사진제공=소니 픽쳐스

영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉 7일 만에 전 세계 흥행 수익 11억 달러를 돌파했다. / 사진=박스오피스 모조 캡처

영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(감독 데스틴 크리튼)가 국내에 이어 북미에서도 흥행 기록을 이어가고 있다. 개봉 2주차 주말 북미 박스오피스 정상에 오르며 역대급 흥행세를 나타냈다. 월드 와이드 흥행 수익 30억 달러 돌파 가능성까지 거론되고 있다.'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 지난 10일 올해 가장 빠른 속도로 국내 600만 관객을 돌파한 데 이어 북미에서도 새로운 기록을 세웠다. 박스오피스 모조에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 2주차 북미 주말 박스오피스 1위에 올랐으며, 해당 주말 1억 4500만 달러(한화 약 2053억원)의 흥행 수익을 기록했다. 이는 북미 개봉 2주차 주말 성적 가운데 '스타워즈: 깨어난 포스'(1억 4900만 달러), '어벤져스: 엔드게임'(1억 4700만 달러)에 이은 역대 3위에 해당하는 기록이다.글로벌 흥행 규모도 빠르게 커지고 있다. 외신 버라이어티에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 7일 만에 전 세계 흥행 수익 11억 달러를 돌파했다. 10일 기준 북미 누적 수익은 6억 5500만 달러(한화 약 9273억원), 전 세계 누적 수익은 16억 6500만 달러(한화 약 2조 3578억원)를 넘어섰다.개봉 3주차에도 흥행세가 이어질 것으로 전망되는 가운데 최종 성적에도 관심이 쏠린다. 버라이어티는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 '아바타'(29억 달러), '어벤져스: 엔드게임'(27억 달러)을 넘어 월드 와이드 흥행 수익 30억 달러를 돌파할 가능성에도 주목했다.'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 사건으로 모두에게 잊힌 피터 파커가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적의 등장과 DNA 변이로 통제 불가능한 힘을 얻으며 더 깊은 혼란에 빠진 가운데, 소중한 이들을 지키기 위해 새로운 위협에 맞서는 액션 블록버스터다. 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr