베이비몬스터, 영상 하나로 조회수 2억회 돌파했다

그룹 베이비몬스터의 정규 1집 타이틀곡 'DRIP' 퍼포먼스 비디오가 유튜브 조회수 2억 회를 넘어섰다.11일 YG엔터테인먼트에 따르면 'DRIP' 퍼포먼스 비디오는 이날 오전 1시 8분께 유튜브 2억 뷰를 달성했다. 지난 2024년 11월 5일 영상이 처음 공개된 지 약 1년 9개월 만이다.이로써 베이비몬스터는 억대 조회수를 기록한 유튜브 영상 17편을 보유하게 됐다. 이 가운데 퍼포먼스 비디오는 총 5편이다.공식 유튜브 채널 구독자 수는 현재 1300만 명에 가깝다. 채널 누적 조회수는 97억 회를 넘겼다.지난 5월 미니 3집 '춤 (CHOOM)'을 발표한 이후 구독자 100만 명 이상이 새로 유입됐다. 당시 뮤직비디오 4편과 퍼포먼스 영상 3편 등 신규 콘텐츠를 순차적으로 공개했다.한편 베이비몬스터는 지난 6월 서울을 시작으로 일본에서 두 번째 월드투어 '2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR '춤 (CHOOM)''을 진행하고 있다. 이후 아시아와 오세아니아, 남미, 북미, 유럽 등 5개 대륙에서 공연을 이어갈 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr