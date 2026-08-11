/사진제공= 웨이크원

그룹 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원, ALD1)이 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'(언브레이커블 : 소년비스트)의 타이틀곡 'BORN DIRE'(본 다이어) 음원 일부를 공개했다.공개된 영상에는 타이틀곡 'BORN DIRE'의 멜로디와 비트가 담겼다. 이와 함께 곡의 흐름에 맞춰 이어지는 안무 구성도 일부 노출됐다. 특히 야수의 거친 심장 박동을 형상화한 포인트 동작을 선보이며 곡이 가진 분위기와 메시지를 전달했다.이번 영상을 통해 새 앨범 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'의 전반적인 음악적 콘셉트가 나타났다. 알파드라이브원은 타인의 시선과 편견으로 상처받으면서도 계속 나아가는 모습을 주제로 채택해 음반을 완성했다.한편 알파드라이브원의 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'는 오는 24일 주요 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr