이효리가 무명 배우 남자에게 일침한다./사진제공=JTBC

이효리가 무명 배우 남자에게 일침한다./사진제공=JTBC

7년째 연애중인 무명배우 커플이 ‘여사친 문제’로 격돌한다.11일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC 예능 ‘연애전쟁’ 8화에는 ‘청룡시리즈어워즈’ 최우수남자예능인상을 수상한 김원훈이 특별 외교관으로 출연한다. 이날 의뢰인으로는 7년째 연애 중인 무명배우 커플이 등장한다. 이들의 ’여사친 갈등’을 둘러싸고 이효리, 서장훈, 김희철, 김원훈의 뜨거운 갑론을박도 벌어진다.여친은 “유독 불편한 여사친이 딱 한 명 있다”라며 여사친을 경계하는 이유를 밝힌다. 특히 여친은 남친의 생일 파티 날을 떠올리며 “여사친이 오빠랑 나 사이에서 자야 돼?”라고 분노한다. 이에 이효리, 서장훈, 김희철, 김원훈은 동시에 “이게 무슨 소리야?”라며 말을 잇지 못한다. 이어 서장훈은 “범상치 않은 또라이가 왔어”라며 혀를 내두른다.남친은 여사친과 단둘이 만나는 걸 허락할 수 없다는 여친을 향해 “내 재미도 못 누려?”라고 받아쳐 이효리, 서장훈, 김희철, 김원훈을 경악하게 한다. 이효리는 “무슨 재미?”라며 싸늘한 눈빛을 발사하더니 “만약 내 일이라면 난 너무 서운해서 눈물 날 것 같다”라고 과몰입한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr