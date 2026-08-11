배우 온주완과 그의 아내 방민아가 공식석상에서 미소를 짓고 있다. / 사진=텐아시아 DB
배우 온주완과 그의 아내 방민아가 공식석상에서 미소를 짓고 있다. / 사진=텐아시아 DB
배우 온주완과 가수 겸 배우 방민아 부부가 귀여운 호흡을 보였다.

온주완은 지난 10일 자신의 인스타그램에 "운동 목표 생김. 그것은 비밀"이라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진들 속에는 온주완이 운동을 마친 후 상의를 탈의한 채 복근과 근육으로 가득한 팔뚝을 보여주고 있는 모습.

"목표가 생겼다"는 남편의 말에 아내 방민아는 모르는 듯 "난 알려주면 안 돼?"라고 물었다.

누리꾼들은 "아내도 모르냐"는 반응을 보였고, 온주완은 "전에 말씀드렸다"고 답했다.

그럼에도 "솔직히 민아한테는 알려주자" 등의 댓글이 이어지자 온주완은 "내가 잘못했네"라며 한발 물러서는 태도를 보였다.
사진=온주완 SNS
사진=온주완 SNS
한편 방민아는 지난해 11월 29일 온주완과 백년가약을 맺었다. 온주완은 결혼 발표 당시 자신의 팬들에게 변함없는 관계를 약속하면서 방민아의 팬들을 향해 "흠집 나지 않게 소중히 아끼고 옆에서 잘 지키겠다"고 선언했다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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