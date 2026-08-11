배우 온주완과 그의 아내 방민아가 공식석상에서 미소를 짓고 있다. / 사진=텐아시아 DB

사진=온주완 SNS

배우 온주완과 가수 겸 배우 방민아 부부가 귀여운 호흡을 보였다.온주완은 지난 10일 자신의 인스타그램에 "운동 목표 생김. 그것은 비밀"이라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 온주완이 운동을 마친 후 상의를 탈의한 채 복근과 근육으로 가득한 팔뚝을 보여주고 있는 모습."목표가 생겼다"는 남편의 말에 아내 방민아는 모르는 듯 "난 알려주면 안 돼?"라고 물었다.누리꾼들은 "아내도 모르냐"는 반응을 보였고, 온주완은 "전에 말씀드렸다"고 답했다.그럼에도 "솔직히 민아한테는 알려주자" 등의 댓글이 이어지자 온주완은 "내가 잘못했네"라며 한발 물러서는 태도를 보였다.한편 방민아는 지난해 11월 29일 온주완과 백년가약을 맺었다. 온주완은 결혼 발표 당시 자신의 팬들에게 변함없는 관계를 약속하면서 방민아의 팬들을 향해 "흠집 나지 않게 소중히 아끼고 옆에서 잘 지키겠다"고 선언했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr