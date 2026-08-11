전현무가 목 건강이 악화된 모습을 보여 안타까움을 자아냈다. / 사진=텐아시아 DB

전현무가 목 건강 악화로 인해 화이트보드로 소통하는 모습을 보였다. / 사진=JTBC '톡파원 25시' 영상 캡처

방송인 전현무가 목 건강 악화로 화이트보드를 이용해 소통하는 모습을 보였다.지난 10일 방송된 JTBC 예능 '톡파원 25시'에서는 아루바섬 랜선 여행, 포르투갈 리스본 한 달 살기, 하와이 호놀룰루 집 투어가 공개됐다.방송 초반 전현무는 다소 갈라진 목소리로 눈길을 끌었다. 양세형은 "날이 갈수록 목소리가 안 좋아지고 있다"며 걱정했다. 이에 전현무는 가지고 있던 화이트보드에 '병세가 도지고 있음'이라고 적어 필담으로 답했다.이후 전현무는 옆자리에 앉은 출연자들에게 귓속말로 의사를 전달하거나 일부 상황에서는 화이트보드를 활용하며 방송을 이어갔다. 목소리를 최대한 아끼면서도 촬영을 이어가는 모습이 안타까움을 자아냈다.현재 전현무는 고정 프로그램만 12개인 것으로 알려졌다. 바쁜 스케줄을 소화하는 가운데, 최근 들어 좋지 않은 목 상태를 여러 차례 보여준 바 있다. 특히 지난달 방송된 '전현무계획4'에서는 확성기를 사용해 말을 하거나 내레이션 장면에서 AI 목소리를 활용하기도 했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr