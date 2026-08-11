시댁 식구들, 결국 안 왔다…6명 예약한 심규덕, 딸랑 둘이서 식사

'돌싱글즈' 출신 이아영과 심규덕 예비부부가 결혼을 앞두고 예상 밖의 웨딩 시식에 나섰다.이아영은 10일 자신의 SNS를 통해 결혼식장에서 진행한 웨딩 메뉴 시식 현장을 공개했다. 영상 속 심규덕은 흰색 티셔츠를 입은 편안한 모습으로 스테이크를 맛보고 있다.눈길을 끈 건 이날 시식에 참석하기로 했던 인원이었다. 이아영은 시댁 식구들과 함께하기 위해 총 6인으로 예약했다고 알고 있었지만, 정작 현장에는 예비부부 두 사람뿐이었다. 이아영은 "시댁분들 연락드렸다며… 6인 예약하고 둘이 시식"이라는 문구를 덧붙이며 황당한 상황을 전했다.결국 시댁 식구들 없이 둘만의 웨딩 시식이 된 셈이다. 결혼 준비 과정에서 가족들과 함께 메뉴를 확인하려 했던 이아영의 계획과 달리 심규덕과 단둘이 식사를 하게 된 상황이 웃음을 자아낸다.한편, 두 사람은 최근 JTBC ‘연애전쟁’에 출연해 불협화음이 가득한 모습을 보였다. 심규덕의 폭력성 논란이 불거졌고 이아영은 경제 개념이 없다며 악플이 달렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr