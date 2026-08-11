사진=고소영 유튜브
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배우 고소영이 데뷔 초 수백만원이던 광고료가 억대로 뛴 전성기를 회상했다.

11일 유튜브 채널 '고소영'에는 '결혼 전 장동건과 광고계 라이벌이었던 고소영의 35년 CF 역사 (+충격과거, 촬영 비하인드)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 고소영은 1990년대 초 촬영한 콜라 광고를 자신의 첫 CF로 꼽았다. 여러 모델이 장면을 나눠 촬영한 가운데 첫 장면을 맡게 됐다는 그는 "그때 시기와 질투를 받았다. 유명한 CF 선배님들도 있어서 무서웠다"고 털어놨다.
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첫 광고 출연료에 대해서는 "대학교 1학년 때 몇백만원을 받았던 것 같다. 당시에는 엄청나게 큰돈이었다"고 밝혔다. 제작진이 "그 돈으로 가방을 샀느냐"고 묻자 웃음으로 답한 고소영은 "부모님께 내복 선물을 사드리지는 않았던 것 같다"고 솔직하게 말해 웃음을 자아냈다.

당시 고소영은 이름이 알려진 스타가 아닌 여러 출연자 중 한 명이었다. 그는 "광고 모델이라기보다는 단체로 나오는 CF 출연자였다. 고소영이라는 이름이 각인되기 전이라 사람들은 그냥 일반 모델이라고 생각했을 것"이라고 설명했다. 이후 드라마 '엄마의 바다'를 통해 얼굴과 이름을 알리면서 광고계에서의 대우도 달라졌다.

특히 한 샴푸 광고는 고소영에게 처음으로 억대 광고료를 안긴 작품이었다. 그는 "처음으로 빅 셀럽 대우를 해주면서 당시 파격적인 금액에 계약했다고 했던 광고다. 내게 굉장히 기억에 남고 오래 하기도 했다"고 떠올렸다.
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유명해지기 전에는 광고 촬영 하루를 기준으로 출연료가 정해졌다고. 고소영은 "50만원, 100만원, 역할에 따라 몇백만원처럼 금액이 정해져 있었다. 그 광고부터는 내가 계약을 하는 방식이었다"고 이야기했다. 연간 계약은 CF 4편과 지면 광고 4편 등 총 8차례 촬영하는 조건이 기본이었다고 덧붙였다.

고소영은 "내가 유명해지고 나서 한 첫 광고였다. 몸값이라는 게 생긴 것"이라며 자신의 달라진 위상을 되짚었다.

한편 고소영은 1992년 KBS 드라마 '내일은 사랑'으로 배우 생활을 시작한 그는 이듬해 MBC '엄마의 바다'로 스타덤에 오른 뒤 한 해에 10편이 넘는 광고를 촬영하며 'CF의 여왕'으로 전성기를 누렸다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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