사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 데뷔 초 수백만원이던 광고료가 억대로 뛴 전성기를 회상했다.11일 유튜브 채널 '고소영'에는 '결혼 전 장동건과 광고계 라이벌이었던 고소영의 35년 CF 역사 (+충격과거, 촬영 비하인드)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 1990년대 초 촬영한 콜라 광고를 자신의 첫 CF로 꼽았다. 여러 모델이 장면을 나눠 촬영한 가운데 첫 장면을 맡게 됐다는 그는 "그때 시기와 질투를 받았다. 유명한 CF 선배님들도 있어서 무서웠다"고 털어놨다.첫 광고 출연료에 대해서는 "대학교 1학년 때 몇백만원을 받았던 것 같다. 당시에는 엄청나게 큰돈이었다"고 밝혔다. 제작진이 "그 돈으로 가방을 샀느냐"고 묻자 웃음으로 답한 고소영은 "부모님께 내복 선물을 사드리지는 않았던 것 같다"고 솔직하게 말해 웃음을 자아냈다.당시 고소영은 이름이 알려진 스타가 아닌 여러 출연자 중 한 명이었다. 그는 "광고 모델이라기보다는 단체로 나오는 CF 출연자였다. 고소영이라는 이름이 각인되기 전이라 사람들은 그냥 일반 모델이라고 생각했을 것"이라고 설명했다. 이후 드라마 '엄마의 바다'를 통해 얼굴과 이름을 알리면서 광고계에서의 대우도 달라졌다.특히 한 샴푸 광고는 고소영에게 처음으로 억대 광고료를 안긴 작품이었다. 그는 "처음으로 빅 셀럽 대우를 해주면서 당시 파격적인 금액에 계약했다고 했던 광고다. 내게 굉장히 기억에 남고 오래 하기도 했다"고 떠올렸다.유명해지기 전에는 광고 촬영 하루를 기준으로 출연료가 정해졌다고. 고소영은 "50만원, 100만원, 역할에 따라 몇백만원처럼 금액이 정해져 있었다. 그 광고부터는 내가 계약을 하는 방식이었다"고 이야기했다. 연간 계약은 CF 4편과 지면 광고 4편 등 총 8차례 촬영하는 조건이 기본이었다고 덧붙였다.고소영은 "내가 유명해지고 나서 한 첫 광고였다. 몸값이라는 게 생긴 것"이라며 자신의 달라진 위상을 되짚었다.한편 고소영은 1992년 KBS 드라마 '내일은 사랑'으로 배우 생활을 시작한 그는 이듬해 MBC '엄마의 바다'로 스타덤에 오른 뒤 한 해에 10편이 넘는 광고를 촬영하며 'CF의 여왕'으로 전성기를 누렸다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr