사진=JTBC '연애전쟁'

사진=JTBC '연애전쟁'

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'연애전쟁' 서장훈이 32세 무명배우의 불안정한 경제 상황에 현실적인 일침을 가했다.11일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '연애전쟁'에는 대학 시절 만나 7년째 교제 중인 연극배우 커플이 출연했다. 두 사람은 같은 꿈을 꾸며 연애를 이어왔지만, 경제관념과 미래에 대한 태도에서 뚜렷한 차이를 보였다.여자친구는 배우 활동과 함께 영어 뮤지컬 학원 강사로 일하며 고정적인 수입을 확보하고 있었다. 본인 명의의 부동산과 적금도 보유한 것으로 전해졌다. 반면 남자친구는 별도의 고정 수입 없이 배우의 꿈을 이어가고 있었다.여자친구는 "저는 학원 강의도 하고 고정적인 수입이 좀 있다. 그런데 오빠는 없다"며 답답함을 토로했다. 공개된 영상에서도 여자친구가 수업하는 모습과 달리 남자친구는 운동에 집중했다. 그는 일주일에 6일, 하루 4시간가량 운동하는 것으로 알려졌다.더 큰 문제는 남자친구의 자산이었다. 그는 32세인 현재 통장 잔액이 100만원에도 미치지 못하며 적금과 예금도 없다고 밝혔다. 남자친구가 머쓱한 웃음을 보이자 여자친구 측 외교관으로 나선 서장훈은 "가만히 있어봐라. 미안한 이야기인데 웃을 일은 아니다"라고 단호하게 말했다.서장훈은 "32살인데 모아놓은 돈이 100만원도 없다는 건 웃을 일이 아니다"라며 "운동하는 것도 좋고 배우 일에 도움이 되는 것도 좋지만, 그걸 한다고 누가 밥을 먹여주지는 않는다"고 현실을 짚었다. 배우를 준비하는 과정과 생계를 위한 노력이 병행돼야 한다는 지적이었다.남자친구가 어려운 경제 상황에서도 후배들을 응원하기 위해 동아리 등에 기부한 사실도 공개됐다. 이를 들은 서장훈은 "본인은 통장에 100만원도 없는데 다른 사람을 돕는다는 게 폼이 아니면 뭐냐"고 분노했다. 그는 "아무것도 없으면서 누구한테 기부를 하느냐"며 타인을 챙기기 전에 자신의 생활부터 안정시켜야 한다고 강조했다.남자친구는 훈훈한 외모로도 눈길을 끌었다. 서장훈은 그를 보고 "약간 윤시윤을 닮았다"고 말했고, 김희철도 "진짜 잘생겼다"며 감탄했다. 여자친구 역시 남자친구에게 반한 이유를 묻자 망설임 없이 "잘생겨서"라고 답했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr