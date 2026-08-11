가수 장윤정이 여름철 건강관리 루틴을 공개했다.장윤정은 최근 공식 유튜브 채널 '장공장장윤정'에 공개된 영상에서 무더위로 인한 기력 저하와 평소 건강 관리에 관한 이야기를 나누며 자신이 모델로 활동 중인 건강식품 '더복력'을 소개했다.장윤정은 "여름은 방전된 배터리처럼 기력이 떨어지기 쉬운 계절이라 보양식과 건강 관리가 필수적"이라며 "최근 건강 루틴으로 챙겨 먹고 있는 제품이 '더복력'"이라고 말했다.장윤정이 소개한 제품에는 복분자 씨앗에서 추출한 '루버스오일'이 사용됐다. 업체 측에 따르면 국내산 복분자를 원료로 하며 복분자 씨앗에서 오일을 추출해 제품에 담았다.장윤정은 평소 손발 저림과 붓기 등을 계기로 건강 관리에 신경을 쓰게 됐다고 밝혔다. 그는 "나이가 들면서 아침마다 손발이 붓고 저릿한 증상이 생겨 순환 관리에 신경을 쓰게 됐다"며 제품을 섭취한 뒤 느낀 개인적인 경험도 전했다.이어 "아침에 일어날 때 몸이 개운하고 가벼워진 느낌을 받았다"고 덧붙였다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr