박천휴 작가가 프레인 TPC와 전속 계약을 체결했다./사진제공=프레인TPC

‘토니상 6관왕’ 뮤지컬 작가 박천휴가 송은이가 설립한 기획사인 미디어랩시소를 떠난 프레인TPC와 전속계약을 맺었다.프레인TPC는 11일 “뮤지컬 작가 박천휴와 전속계약을 체결했다”라며 “앞으로도 그가 의미 있는 창작 활동을 이어갈 수 있도록 지원을 아끼지 않을 예정”이라고 밝혔다. 이어 “박천휴 작가에게 많은 관심과 따뜻한 응원을 부탁드린다”고 전했다.박천휴는 뮤지컬 ‘번지점프를 하다’, ‘어쩌면 해피엔딩’, ‘일 테노레’, ‘고스트 베이커리’ 등 작품성과 완성도를 인정받은 작품들의 집필, 작사 등을 맡은 창작가이자 연출가다.그는 2013년 ‘더 뮤지컬 어워즈’에서 ‘번지점프를 하다’로 작곡·작사상을 수상했고, 2018년 ‘한국뮤지컬어워즈’에서는 ‘어쩌면 해피엔딩’으로 극본·작사상을, 2025년에는 ‘일 테노레’로 ‘한국뮤지컬어워즈’ 대상까지 거머쥐었다.박천휴는 최근 ‘어쩌면 해피엔딩’으로 국내를 넘어 글로벌 무대에서도 새로운 역사를 썼다. 미국 대중문화계의 최고 권위 시상식 중 하나인 ‘토니 어워즈’에서 그가 집필한 ‘어쩌면 해피엔딩’이 무려 10개 부문에 노미네이트 됐고, 이 중 작품상, 극본상, 작사·작곡상, 연출상, 남우주연상, 무대디자인상까지 총 6관왕을 차지하는 쾌거를 이뤘다. 이는 한국 창작자가 만든 창작 뮤지컬로 토니상을 수상한 첫 사례다.지난해 미디어랩시소와 전속계약을 체결했던 박천휴 작가는 1년 만에 프레인TPC로 둥지를 옮겼다. 프레인TPC 측이 공개한 프로필 사진 속에는 박천휴가 화이트 셔츠와 슈트를 매치한 모습이 담겼다.한편, 박천휴 작가가 전속 계약을 맺은 프레인TPC에는 배우 곽민규, 곽선영, 김무열, 김범수, 김신비, 김현준, 류승룡, 박용우, 박지영, 박진주, 박형수, 배윤경, 백현진, 오연아, 오정세, 원현준, 유다인, 윤승아, 이규성, 이소희, 이준, 조은지, 하서윤이 소속돼 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr