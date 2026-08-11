아이브 북미 투어 / 사진 제공=스타쉽엔터테인먼트

아이브 북미 투어 / 사진 제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이브(IVE)가 밴쿠버 공연을 끝으로 북미 투어를 마쳤다.아이브는 지난 9일(현지시간) 캐나다 밴쿠버 로저스 아레나(Rogers Arena)에서 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'을 개최했다. 밴쿠버에서 아이브가 단독 공연을 연 것은 이번이 처음이다.아이브는 지난달 21일 토론토를 시작으로 몬트리올, 뉴어크, 오스틴, 로스앤젤레스, 오클랜드, 시애틀을 거쳐 밴쿠버까지 북미 8개 도시를 찾았다. 2024년 첫 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브(SHOW WHAT I HAVE)' 당시 6개 도시에서 공연했던 것과 비교해 투어 규모를 확대했다. 이번에는 토론토, 몬트리올, 밴쿠버 등 캐나다 3개 도시도 일정에 새롭게 포함했다.북미 투어 마지막 공연에서 아이브는 '갓챠(GOTCHA)'를 시작으로 '엑스오엑스지(XOXZ)', '배디(Baddie)', '아이스 퀸(Ice Queen)', '블랙홀(BLACKHOLE)' 등을 선보였다. '애티튜드(ATTITUDE)', '러브 다이브(LOVE DIVE)', '레블 하트(REBEL HEART)', '아이 엠(I AM)' 등 대표곡 무대에서는 관객들의 떼창이 이어졌다. 멤버들은 "인이어를 뚫고 들어올 만큼 노랫소리가 대단하다"며 현지 팬들의 호응에 감탄했다.멤버별 솔로 무대도 펼쳐졌다. 장원영의 '에잇(8)', 레이의 '인 유어 하트(In Your Heart)', 리즈의 '언리얼(Unreal)', 가을의 '오드(Odd)', 이서의 '슈퍼 아이시(Super ICY)', 안유진의 '포스(Force)'까지 여섯 멤버가 각자의 색깔을 담은 무대를 선보였다. 멤버들은 곡 작업을 비롯해 의상, 안무, 무대 구성 등에 직접 참여했다.앙코르까지 총 27곡을 소화한 아이브는 영어로 곡을 소개하고 관객의 호응을 유도하며 현지 팬들과 소통했다. 리즈는 공연 말미 영어로 "오늘 밤을 잊지 못할 순간으로 만들어줘서 감사하다. 몇 번을 만나도 다이브와 함께하는 모든 순간은 특별하다"고 말했다. 장원영은 "남은 투어를 잘 마치고 빠른 시일 안에 밴쿠버를 다시 찾겠다"고 약속했다.아이브는 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 "다이브와 음악으로 하나가 될 수 있어 정말 행복했다. 처음 찾은 도시에서도 큰 함성과 떼창으로 따뜻하게 맞아주신 덕분에 매 공연마다 큰 힘을 얻었다. 다음에 다시 만날 때는 더욱 좋은 음악과 무대로 보답하겠다"며 "앞으로 남은 월드투어에서도 좋은 무대를 보여드릴 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다. 끝까지 많은 기대와 응원 부탁드린다"고 소감을 전했다.북미 일정을 마친 아이브는 오는 9월 아시아 지역에서 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠'을 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr