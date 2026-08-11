그룹 블랙핑크 멤버 리사가 미국 관광지에서 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=리사 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 리사가 미국 관광지에서 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=리사 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 리사가 미국에서 여유로운 근황을 전했다.리사는 11일 자신의 인스타그램에 "Red rock therapy"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 리사가 미국의 유명 관광지 그랜드캐년에서 여유로운 시간을 보내고 있는 모습. 요트 위에서 다양한 포즈를 취하는가 하면 연신 미소를 짓는 등 행복감을 표출해 눈길을 끌었다.앞서 리사가 속한 블랙핑크는 지난 8일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 데뷔 10주년을 맞아 팬 미팅을 가졌다. 다만, 소속사 YG엔터테인먼트가 이틀 전에 행사를 공지하고, 참여 인원을 40명으로 제한하면서 팬들 사이에서 아쉬운 목소리가 나왔다.이후 멤버들은 라이브 방송을 진행했고, 맏언니 지수는 "소통에 문제가 있었던 것 같다. 속상했을 팬들에게 정말 미안하고 사랑한다고 말하고 싶다"고 말했다.지수는 행사장을 떠나는 과정에서 눈물을 보였다고 알려졌으며, 리사는 팬미팅이 끝난 후 곧바로 국내를 출국한 것으로 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr