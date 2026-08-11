[사진=FNC엔터테인먼트]

그룹 SF9이 데뷔 10주년 컴백을 앞두고 자체 콘텐츠 ‘셒구상사’의 새로운 에피소드를 예고했다.2019년 첫선을 보인 ‘셒구상사’는 오피스를 배경으로 멤버들의 좌충우돌 일상을 대본과 리얼리티를 결합해 그려낸 SF9의 자체 예능 콘텐츠다. 이는 시즌2까지 이어졌으며, 2021년 팬미팅 ‘셒구 워크숍’에서도 콘셉트로 활용될 만큼 팬들에게 큰 사랑을 받았다.최근 공개된 숏폼에서는 멤버들이 손을 잡고 함께 야유회를 떠나는 모습이 담겼다. 기존 오피스를 벗어나 한층 자유로운 분위기 속에서 새로운 이야기가 펼쳐질 예정이다.올해 데뷔 10주년을 맞이하는 SF9은 오는 26일 정규 2집 ‘TENACITY’를 발매한다. ‘끈기와 집념, 불굴의 의지’라는 의미를 담았다. 이들은 이번 앨범을 통해 스스로 만든 한계를 부수고 다시 앞으로 나아갈 전망이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr