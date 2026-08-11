/사진 = 앤드류컴퍼니

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그룹 어반자카파(URBAN ZAKAPA)가 새 싱글 앨범 '7'(칠)을 발매한다.어반자카파는 11일 각종 음원 사이트를 통해 싱글 '7'을 공개한다. 지난해 11월 발매한 EP 'STAY'(스테이) 이후 약 9개월 만의 신보다.이번 앨범에는 타이틀곡 'Blue Diamond'(블루 다이아몬드)와 수록곡 'Unboxing'(언박싱) 등 총 2곡이 담겼다. 팝과 R&B를 기반으로 로파이와 칠 뮤직의 요소를 더해 어반자카파의 보컬을 부드러운 사운드로 풀어냈다.앨범 작업에는 소속사 앤드류컴퍼니 구성원 7명이 참여했다. 앨범명 '7' 역시 이 같은 작업 과정에서 착안했다.조현아는 두 곡 모두 단독으로 작사·작곡했다. 편곡과 프로듀싱을 비롯해 사운드 디자인, 신스 프로그래밍, 디지털 에디팅에도 참여하며 앨범 전반의 음악적 방향을 이끌었다.타이틀곡 'Blue Diamond'는 세상의 기준과 복잡한 생각에서 벗어나 자신만의 속도로 나아가자는 메시지를 담았다. 희소한 보석인 'Blue Diamond'를 각자의 자아에 빗대어 표현했다.수록곡 'Unboxing'은 함께한 순간과 추억을 하나의 상자에 담아두었다가 시간이 흐른 뒤 다시 꺼내본다는 내용을 담은 곡이다. 현재의 소중한 기억을 간직하고 싶은 마음을 노래했다.조현아는 "혼자 송캠프를 하며 곡을 만드는 순간부터 회사 식구들과 음악을 완성해가는 과정까지 담긴 앨범이라 개인적으로도 의미가 있다"며 "듣는 분들도 자신의 'Blue Diamond'를 발견하고 소중한 순간들을 마음속에 담아두셨으면 좋겠다"고 말했다.어반자카파는 신보 발매 이후 각종 음악 페스티벌과 방송 등을 통해 활동을 이어갈 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr