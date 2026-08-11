박은빈 곁 귀신, 알고 보니 양세종 심장 공여자였다…김민철 정체 공개 ('오싹한')

배우 김민철이 '오싹한 연애'에서 박은빈과 양세종을 잇는 인물로 등장했다.김민철은 tvN 드라마 '오싹한 연애'에서 천여리(박은빈 분)의 주변을 맴도는 귀신 강지환 역을 맡고 있다. 지난 방송에서는 강지환의 12년 전 모습과 함께 형 강민환(옹성우 분)과의 갈등이 공개됐다. 여기에 마강욱(양세종 분)이 이식받은 심장의 공여자가 강지환이었다는 사실도 밝혀졌다.생전 강지환은 현재 귀신으로 등장하는 모습과는 달리 밝고 장난기 많은 성격이었다. 어머니와 자연스럽게 장난을 주고받았고, 오랜 친구인 천여리에게 고백을 고민하는 모습도 보였다.사고 전 요트에서는 형 강민환과 갈등을 빚었다. 당시 강지환이 지니고 있던 펜던트가 현재 강민환의 손에서 발견되면서 12년 전 사고와 두 형제 사이에 어떤 일이 있었는지에도 관심이 쏠렸다.강지환과 마강욱의 관계도 새롭게 밝혀졌다. 12년 전 심장 이식을 받은 마강욱의 공여자가 강지환이었던 것. 천여리의 과거와 마강욱의 현재가 모두 강지환과 연결되면서 그의 죽음을 둘러싼 이야기가 이후 전개에 영향을 줄 것으로 보인다.김민철은 현재의 강지환과 생전 모습을 다르게 표현하고 있다. 귀신으로 등장할 때는 표정과 움직임을 줄였지만, 과거 장면에서는 밝은 표정과 말투를 사용했다. 천여리에게 고백을 앞둔 장면에서는 긴장과 설렘이 섞인 모습을 보여줬다.12년 전 사고에 대한 내용이 하나씩 공개되는 가운데 강지환이 천여리와 마강욱의 관계에 어떤 영향을 미칠지 관심이 모인다.'오싹한 연애'는 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr