사진 제공=KBS 2TV

심형탁의 아들 하루가 힙스터 베이비로 변신한다.오는 12일 방송되는 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 632회는 ‘우리의 행복은 지금’ 편으로, MC 김종민과 랄랄이 함께한다. 베이비 힙스터 하루는 아빠와 함께 힙스터들의 성지인 성수동 나들이에 나선다.하루는 성수동 나들이에 맞춰 트렌디한 스타일로 완벽 변신했다. 큐티시크의 진수를 보여준 하루는 배기팬츠에 컬러풀한 바람막이와 샌들, 빨간색 모자를 매치했다. 인기그룹 코르티스가 유행시킨 고프코어룩을 완벽 소화한 것.힙스터 베이비로 변신한 하루는 평소 보던 것과는 다르게 생긴 건물과 조형물을 보고는 신기한지 “우와! 우와!”를 외친다. 특히 대형 버섯 조형물을 발견한 하루는 “큰 거! 어 그거지!”라며 옹알이를 쏟아낸다. 또, 초대형 비둘기 조형물을 발견하자 “커! 구구”라고 또렷하게 단어를 구사해 놀라움을 자아낸다.무엇보다 하루가 굿즈를 눈앞에 두고 말문이 트여 아빠의 덕질 DNA를 입증한다고. 하루는 키링부터 말랑이, 에몽이 핀, 피규어 등 굿즈들을 보자 쇼핑 삼매경에 빠진다. 특히 “이거야 이거! 그거 줘”라며 꼬물거리는 손가락으로 원하는 콕 집어 귀여움을 자랑한다. 이어 장난감을 손에 쥐고 “아빠! 어때 이거”라며 신나게 옹알이를 터트려 MC 김종민과 랄랄을 깜짝 놀라게 했다는 후문이다.한편, KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr