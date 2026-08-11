방탄소년단 정국/ 사진=텐아시아 DB

그룹 방탄소년단(BTS) 정국의 생일을 기념해 미국 뉴욕 타임스퀘어 전광판에 축하 광고가 올려진다.정국의 중국 팬클럽 '정국 차이나'는 엑스(X)를 통해 오는 9월 1일 미국 뉴욕 맨해튼 타임스스퀘어 소재 TSX 라이브 빌보드(1568 Broadway, New York, NY 10036)에 생일 축하 광고를 게시한다고 전했다.해당 전광판에는 'Born to Be Legend Happy JK Day', 'Happy Birthday Jungkook'이라는 문구를 게재한 축하 영상이 나온다. 영상은 하루 동안 총 576회 송출될 예정이다. 현지 중심가에서 대형 전광판을 활용해 응원 영상을 상영한다.광고가 진행되는 TSX 라이브 빌보드는 정국이 아시아인 최초로 솔로 공연을 진행했던 장소이기도 하다. 정국과 팬들 모두에게 상징성을 지닌 곳이 이번 생일 광고 장소로 정해졌다.해당 소식이 알려지자 팬들은 정국에게 의미가 있는 장소에서 상영되는 대규모 광고라는 점에 호응을 보내고 있다.한편 '정국 차이나'는 지난 3월 21일 방탄소년단의 광화문 컴백 라이브 무대에 맞춰 서울 주요 지역에서 응원 광고를 전개했다. 당시 KT 스퀘어, 루미미디어, 코리아나호텔 LED 전광판을 비롯해 서울 지하철 광화문역 CM 기둥 스크린 전체에 정국의 광고를 올려 응원을 보냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr