김정난이 후배 이홍내를 격려했다. / 사진='김정난' 유튜브 캡쳐

김정난이 후배 이홍내를 격려했다. / 사진='김정난' 유튜브 캡쳐

배우 이홍내가 신인 시절 배역을 위해 공동묘지까지 찾아갔던 남다른 연기 열정을 털어놔 선배 김정난을 감동케 했다.지난 10일 유튜브 채널 '김정난'에는 이홍내가 깜짝 손님으로 출연했다. 앞서 김정난은 작품에서 눈길을 끈 후배로 이홍내를 꼽은 바 있다.이홍내가 90년생이라고 밝히자 김정난은 당황했다. 그는 "나 90학번인데"라며 "90년생이 벌써 37세냐"고 말해 웃음을 자아냈다.이홍내는 드라마 '경이로운 소문' 속 악귀 지청신 역을 준비하던 당시를 회상했다. 그는 "4부까지 대사가 한 줄뿐이라 기운이라도 갖고 싶었다"며 "그 느낌을 체감하고 싶어 밤에 혼자 공동묘지에 가서 아침까지 버티려 했다"고 고백해 놀라움을 자아냈다.이홍내는 배우가 되기 위해 무작정 서울로 상경해 스태프 지원부터 단편영화, 독립영화 등 배역을 가리지 않고 분투했다고 털어놨다. 그는 "연기를 모르니까 계속 부딪히려고 한다"고 말했다. 김정난은 "연극영화과를 나왔다고 다 연기를 잘하는 게 아니다. 스스로 부딪히며 노력하는 자세가 좋다"고 칭찬했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr