사진=유튜브 '이성미의 못간다'

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사진=유튜브 '이성미의 못간다'

사진=유튜브 '이성미의 못간다'

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개그우먼 김효진이 남편의 잦은 음주와 분노 표출로 이혼까지 결심했던 과거를 고백했다.10일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에는 '이 사람과는 못 살겠습니다 그 기도에 하나님이 하신 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김효진은 결혼 후 첫째 딸이 태어난 무렵부터 남편의 일이 뜻대로 풀리지 않으며 부부 사이에도 위기가 찾아왔다고 털어놨다. 그는 "남편은 완벽한 가장이 되고 싶어 했고, 좋은 아빠와 능력 있는 아빠가 되고 싶다는 마음이 컸다. 그런데 밖에서 일이 안 되니까 스트레스가 극에 달했다"고 회상했다.결국 남편은 술에 의지하기 시작했다. 김효진은 "자기 꿈처럼 현실이 안 되니까 너무 힘들어하면서 술을 가까이하기 시작했다"며 "사람이 힘든 순간에 술이 들어오면 분노의 기폭제가 돼 비정상적으로 분노를 표출하더라. 그 분노의 대상이 다름 아닌 내가 됐다"고 밝혔다.당시 김효진 역시 생계와 육아를 동시에 책임지고 있었다고. 그는 "나도 똑같이 힘들고 밖에서 돈을 벌었다. 집에 와서는 갓난쟁이 딸을 키우는 게 보통 일이 아니었다"며 "나는 맡은 역할에 최선을 다하고 있다고 생각했는데 남편이 나를 원망하고 서운함과 분노를 이야기하니까 '이 사람 미친 거 아니야?'라는 생각이 들었다"고 솔직하게 말했다.갈등이 반복되면서 이혼까지 생각했다고 밝힌 김효진은 "무책임하고 자기중심적인 사람하고는 살 수가 없겠다는 결론을 내렸다"며 "하나님께 '도저히 이런 사람하고는 살 수가 없다. 이런 결심을 한 저한테 책임을 묻지 마세요'라고 기도했다"고 당시의 절박했던 심경을 전했다.그러나 김효진은 기도하는 과정에서 결혼 당시 했던 서약을 떠올렸고, 남편을 바라보는 자신의 태도 역시 돌아보게 됐다고 밝혔다. 이후 남편의 회복을 위해 기도하면서 그의 이야기에 귀를 기울이기 시작했다고. 그는 "어느 순간 남편이 너무 짠했다. 많이 힘들었겠구나, 외로웠겠구나, 어깨가 무거웠겠구나 하는 마음이 들었다"고 말했다.김효진은 남편이 자신에게 속마음을 털어놓으려 할 때 이를 외면했던 과거도 돌아봤다. 그는 "남편에게 모든 것을 나누고 공유할 수 있는 대상이 나 하나밖에 없었는데 그 존재가 자신을 내치고 외면한다고 생각하니 벼랑 끝에 내몰리는 기분이었던 것"이라며 미안함을 드러냈다.부부 관계에도 변화가 찾아왔다. 김효진은 남편의 이야기를 들어주고 그가 좋아하는 음식을 챙기기 시작하면서 남편도 조금씩 달라졌다고 설명했다. 그는 "늘 인상을 찌푸리고 부정적인 이야기만 하던 사람의 얼굴에 화색이 돌고 웃음기를 되찾았다. 술 마시러 가는 횟수가 줄어들더니 급기야 진짜 술을 끊었다"고 전했다. 부부를 힘들게 했던 문제들은 약 1~2년에 걸쳐 정리됐다고 덧붙였다. 이후 남편은 신학 공부를 시작해 2022년 목사 안수를 받았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr