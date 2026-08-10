'지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 김혜수와 김지훈이 부부 호흡을 맞췄다. / 사진=김혜수 SNS

김혜수는 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 경희 역을 맡았다. / 사진=김혜수 SNS

배우 김혜수가 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 비하인드 사진을 공개했다.김혜수는 10일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 김혜수가 출연 중인 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 촬영 현장이 담겼다.특히 김혜수가 숏단발을 한 채 극 중 남편인 배우 김지훈과 웨딩 사진을 찍은 모습이 눈길을 끈다. 김혜수는 과거 시간대를 표현하기 위해 긴 머리가 아닌 짧은 머리로 변신해 색다른 매력을 보여줬다. 또한 웨딩드레스와 면사포를 쓴 채 청순하면서도 사랑스러운 분위기도 자아냈다.아기와 함께 찍은 사진도 시선을 사로잡았다. 김혜수는 극 중 자신의 아기를 품에 안은 채 카메라를 응시하고 있다. 웨딩 사진 속 화려한 모습과 달리, 편안한 옷차림으로 다정한 엄마의 모습을 보여준다.'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히게 되면서 벌어지는 이야기를 그린다. 김혜수는 극 중 인테리어 회사 CEO이자 인기 인플루언서 경희 역을 맡았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr