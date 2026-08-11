사진 = '차린건 쥐뿔도 없지만' 유튜브 채널 캡처

사진 = '차린건 쥐뿔도 없지만' 유튜브 채널 캡처

가수 겸 배우 이준영이 군 입대를 앞두고 가족에 대한 남다른 애정과 일상 속 솔직한 생각을 털어놓으며 눈길을 모았다.이영지가 운영하는 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'에서는 '이준영 입대 5일전 차쥐뿔, 낭만 합격'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 이준영은 민간인으로서 마지막 음주 방송이라는 사실을 알리며 긴장한 기색을 내비쳤다. 낯가림이 심해 연신 미안함을 표하던 이준영은 죄송하다는 말을 할 때마다 술을 마시는 유쾌한 벌칙을 받기도 했다.입대를 앞두고 가장 마지막으로 만난 지인으로는 박지훈, 문상훈, 한준희 감독을 꼽았다. 안식처 같은 존재라고 밝힌 문상훈과는 술을 마시며 웃음 참기 대결을 한다고 덧붙였으며, 평소 댄스 크루 뱅크투브라더스처럼 트렌드나 SNS에 연연하지 않는 사람들과 어울리며 도파민 가득한 시대 속에서 밈을 좇지 않는 자유로움을 배운다고 전했다.또 이준영은 그동안 연애를 많이 하지 않은 이유에 관해서는 집안 형편이 어려워 성공이 최우선이었기 때문이라고 설명했다.어릴 적 부모님이 고생한 모습을 잊지 못해 집안 빚을 갚고 아티스트로서 꼭 성공하겠다는 다짐을 해왔다고 회상했다.5~6년 동안 쉬지 않고 일하며 모은 돈으로 부모님에게 집을 해드렸다는 효도 일화를 전해 현장의 감탄을 자아냈다. 유키스 활동 당시 한국에서 아르바이트를 병행하던 시절 친했던 매니저를 길에서 마주치고 눈물을 흘렸던 가슴 아픈 기억을 꺼내놓기도 했다.유일하게 돈을 쓰는 취미로 포켓몬 카드를 꼽으며 이영지와 공감대를 형성한 이준영은 최근 멍을 때리는 시간이 늘었다며 시계가 멈춘 듯한 기분을 공유했다. 지난 7월 신병교육대에 입소해 현재 육군 현역으로 군 복무 중인 이준영은 제대 후의 자신을 향해 잘하고 있을 것이라는 다정한 한마디를 남기며 방송을 마쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr