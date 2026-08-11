사진 = '순수우유' 유튜브 채널 캡처

사진 = '순수우유' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 22기 경수와 옥순이 32기 돌싱 특집 리뷰 영상에 출연해 출연진의 감정선에 깊이 공감하고 자신들의 경험담을 비추어 보며 풍성한 대화를 나눴다.'나는솔로' 22기 옥순이 운영하는 유튜브 채널 '순수우유'에서는 '나는 솔로 다시 나갈까..?'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '나는솔로' 22기 경수와 옥순이 '나는솔로' 32기 출연진의 감정선에 깊이 공감하고 자신들의 경험담을 비추어 보며 풍성한 대화를 나눴다.공개된 동영상에서 22기 경수와 옥순은 32기 돌싱 출연자들의 순한 맛 행보와 눈치 싸움에 대해 솔직한 의견을 교환하는 한편 자신들이 출연자로서 경험했던 당시의 기억을 떠올렸다. 두 사람이 가장 깊게 몰입한 장면은 영자와 영철 사이에 서운함과 오해가 쌓이는 대목이었다.24시간 동안 대시를 받지 못해 서운함을 느낀 영자의 입장과 답답한 영철의 상황 모두를 헤아린 경수와 옥순은 둘 다 충분히 이해한다며 안타까움을 표했고, 관계 회복을 위해서는 본인의 마음을 솔직하게 표현해야 한다고 강조했다.두 사람은 이번 32기 돌싱 특집이 지닌 특유의 매력과 아쉬운 점을 다각도로 분석했다. 자극적이고 매운맛 전개 대신 잔잔하고 편안한 분위기가 이어진 점을 특징으로 꼽은 두 사람은 출연자들의 감정선에 정이 들고 40대임에도 10대나 20대처럼 사랑에 순수하게 직진하는 모습이 깊은 인상을 남겼다고 평가했다.반면 지나치게 서로를 배려하고 마음이 맞는 이들끼리 밀어주는 분위기가 형성돼 삼각관계나 치열한 경쟁 구도가 부족했던 점은 시청자 입장에서 약간의 아쉬움으로 남는다고 지적했다.리뷰 말미에는 32기 출연자와 직접 전화 연결을 진행해 촬영 당시의 비하인드 스토리와 따뜻한 응원의 메시지를 주고받으며 화기애애한 분위기를 만들었다. 자신들의 경험을 바탕으로 32기 출연자들의 감정을 세심하게 짚어낸 22기 경수와 옥순은 사랑에 몰입한 출연자들을 향한 따뜻한 격려를 아끼지 않으며 리뷰 방송을 성황리에 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr