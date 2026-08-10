황정민이 '틈만나면,' 시즌5에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

황정민이 '틈만나면,' 시즌5에 출연한다. / 사진제공=SBS

SBS 예능 '틈만나면,'이 시즌5로 돌아온다.오는 11일 방송되는 '틈만나면,' 시즌5에는 유재석, 유연석과 함께 틈친구 황정민, 정호연이 서울 중랑구를 찾는다. 황정민은 최근 사생활 논란에 휩싸였지만, SBS 측은 "편집 없이 예정대로 방송될 예정"이라고 밝혔다.방송에서 유재석은 "오래 기다리셨습니다. '틈만나면,' 봐주셔서 다시 돌아왔습니다"라며 시즌5의 시작을 알린다. 이어 유연석의 'SBS 특별상' 수상이 언급되자 유연석은 "격려 차원에서 주신 것 같다. SBS 감사하다"고 소감을 전한다. 이에 유재석은 "이건 채찍질 상이다. 격려와 채찍이 섞여 있는 거다"라고 덧붙인다.또한 유재석과 유연석은 새 시즌을 맞아 즉석 길거리 무대인사에 나선다. 유재석은 "우리도 시청자분들 찾아뵙고 인사드려야 해"라며 작은 단상에 올라 무대인사를 연습하고, 유연석도 합류해 가상의 관객을 향해 "감사합니다"라고 인사를 건네 웃음을 자아낸다.'틈만나면,' 시즌5는 11일 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr