쌍둥이 이상호·이상민, 술잔을 ‘적시자’…오늘(10일) 발매

개그맨 이상호, 이상민이 10일 디지털 싱글 ‘적시자’를 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개하며 트로트 가수로서 새로운 도전에 나선다.신곡 ‘적시자’는 술 한잔에 하루의 피로와 삶의 애환을 녹여내자는 의미를 담은 정통 트로트 기반의 곡이다. 누구나 공감할 수 있는 서민들의 이야기를 경쾌하면서도 흥겨운 멜로디로 풀어냈다. '적시자'는 '술잔을 적시자'는 중의적인 의미를 담아 친숙한 정서를 전달한다.평소 뛰어난 입담과 호흡으로 많은 사랑을 받아온 쌍둥이 개그맨 이상호, 이상민은 이번 앨범을 통해 무대 위에서 또 다른 매력을 선보인다. 특유의 유쾌한 에너지와 트로트 특유의 흥을 더해 남녀노소 누구나 함께 즐길 수 있는 곡을 완성했다.특히 ‘적시자’는 단순한 개그 프로젝트가 아닌, 무대와 방송을 통해 꾸준히 음악 활동을 이어온 두 사람의 진정성을 담아낸 작품으로 완성도를 높였다. 누구나 한 번쯤 겪는 위로와 공감의 순간을 노래하며, 흥겨움 속에서도 따뜻한 감성을 선물한다.소속사 라인엔터테인먼트는 "이상호와 이상민이 오랜 시간 준비한 프로젝트인 만큼 많은 분들이 부담 없이 즐기며 따라 부를 수 있는 노래가 되길 바란다"며 "두 사람만의 밝은 에너지와 긍정적인 메시지가 많은 이들에게 작은 위로와 즐거움을 전해주길 기대한다"고 밝혔다.한편 이상호, 이상민의 디지털 싱글 ‘적시자’는 10일부터 국내 주요 음원 플랫폼과 글로벌 음원 서비스를 통해 감상할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr