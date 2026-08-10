사진=소유 유튜브

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가수 소유가 10년 전 투자한 주식 수익금으로 마련한 새 집을 공개하며 남다른 만족감을 드러냈다.10일 유튜브 채널 '소유기'에는 '6년 만에 이사한 소유 집 최초 공개.. !! (+가구, 인테리어, 시공)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 소유는 6년 만에 이사한 새 집을 최초 공개했다. 그는 "저는 이 집에 와서 모든 걸 다 손을 댄 상태"라며 집 전체를 자신의 취향에 맞춰 꾸몄다고 밝혔다.새 집은 깔끔하고 널찍한 구조에 소유의 취향과 생활 방식이 곳곳에 반영돼 있었다. 입구에서 가장 먼저 공개한 공간에는 편백나무 사우나가 자리했다. 소유는 사우나에 대해 "만족도가 굉장히 높다"며 운동 후 이용하거나 아침에 부기가 있을 때 사용한다고 설명했다. 어머니 역시 집을 찾을 때마다 한두 시간씩 사우나를 즐긴다고 덧붙였다.홈트레이닝 공간도 눈길을 끌었다. 각종 운동 기구와 마사지 도구는 물론 대형 거울까지 설치돼 있었다. 소유는 콘서트를 앞두고 안무를 다시 숙지할 때 이곳을 활용했다며 "저한테 뼈말라라고 하는데, 그 정도는 아니다. 요즘 다시 근육을 조금 키울 예정"이라고 이야기했다.거실에는 형태를 자유롭게 바꿀 수 있는 대형 모듈 소파를 배치했다. 당초 게스트룸을 만들 계획도 있었지만 최대 4명까지 잘 수 있는 소파를 선택하면서 별도의 손님방을 두지 않았다고. 주방 역시 실제 대리석과 맞춤 수납장을 활용해 완성했고, 생활용품이 최대한 밖으로 드러나지 않도록 구성했다. 소유는 "최대한 짐이 안 보이게끔 깔끔하게 살고 싶다는 생각이 강했다"고 밝혔다.작업실과 드레스룸, 침실 역시 직접 고른 가구와 맞춤 제작한 요소들로 채웠다. 특히 수면 장애가 있다고 밝힌 소유는 잠자는 공간을 최대한 편안하게 만들기 위해 침실 벽을 강렬한 색으로 꾸미고 침대 헤드와 매트리스 커버까지 제작했다.집을 모두 둘러본 소유는 "막 욕심이 더 난다. 내 집이라고 생각하니까 마음도 편하고, 질리면 또 바꾸면 되니까"라며 웃었다. 그러면서 "전 집에서 하지 못했던 로망들을 이 집에 와서 많이 꿈의 나래를 펼치고 있는 것 같다. 너무 만족하면서 다 사용하고 있다"고 말했다.새 보금자리에 대한 기대도 드러냈다. 그는 "좋은 집에 잘 들어왔으니까 앞으로도 좋은 일들만 가득 생기길 바란다"고 전했다.앞서 소유는 약 10년 전 주식 공부를 시작하며 삼성전자와 SK하이닉스 주식에 약 1억원을 투자했다고 밝힌 바 있다. 오랜 기간 보유했던 주식의 수익금은 이번 새 집 마련에도 큰 도움이 됐다. 이사할 시기가 되자 어머니가 과거 투자했던 주식을 떠올렸고, 이를 통해 6년 만에 자신의 로망을 담은 새 보금자리를 마련하게 됐다고 전해 화제를 모았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr