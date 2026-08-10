사진=유튜브 '광산김씨패밀리'

사진=유튜브 '광산김씨패밀리'

사진=유튜브 '광산김씨패밀리'

사진=유튜브 '광산김씨패밀리'

사진=유튜브 '광산김씨패밀리'

사진=유튜브 '광산김씨패밀리'

사진=유튜브 '광산김씨패밀리'

배우 김승현이 어린 시절 귀신을 목격한 뒤 가족과 마을에 연이어 좋지 않은 일이 벌어졌다고 털어놨다.9일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에는 '광산김씨패밀리가 겪었던 오싹한 일화들...'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김승현은 초등학교 1~2학년 무렵 아버지의 공장 때문에 인천의 한 시골 마을로 이사했던 때를 떠올렸다. 그는 "산을 두 개 넘고 학교를 다닐 정도로 아주 깡촌이었다"고 당시 환경을 설명했다.김승현 가족이 살던 곳은 여러 세대가 함께 거주할 수 있는 큰 한옥집이었다. 네 식구였던 김승현 가족은 가장 넓은 방을 사용했고 다른 방에도 세입자들이 살았지만 오래 버티지 못하고 떠났다고 했다.김승현은 그 이유에 대해 "낮에는 정말 평화롭고 풍경이 좋은 집인데 밤만 되면 스산해지면서 무서운 기운이 들어왔다"고 밝혔다. 실제로 해가 진 뒤 산을 넘어 귀가하던 중 누군가 자신을 따라오는 듯한 느낌을 받은 적도 있다고 말했다.그는 뒤에서 낙엽을 밟는 듯한 소리가 계속 들려 걸음을 재촉했다며 "거의 집에 다 왔을 때 뒤를 돌아봤더니 나무 뒤에서 처녀귀신이 고개를 내밀면서 씩 웃었다"고 주장했다. 이후 하얀 소복을 입은 귀신이 자신을 쫓아왔고, 집에 도착한 뒤에야 사라졌다고 회상했다.일주일 뒤에는 더욱 오싹한 꿈을 꿨다고 했다. 김승현은 꿈에서 가족들이 모두 마루에 엎드려 고개를 숙이고 있었고, 공중에는 하얀 소복을 입은 여자 귀신 세 명이 떠 있었다고 말했다. 그중 한 귀신이 아버지를 향해 "너희 이 집에 왜 이사 왔어?"라고 따져 물었다는 것.김승현은 귀신이 사라진 이후 실제로 좋지 않은 일이 이어졌다고 밝혔다. 그는 "우리 아버지는 공장 전기로 인해 화재 사건이 발생했다. 또 다른 집도 사고가 났다"며 당시 마을에서 유독 남성들에게 좋지 않은 일이 반복됐다고 설명했다.결국 김승현 가족은 아버지가 큰 화재 사고를 겪은 뒤 마을을 떠났다. 그는 "저희 가족도 아버지가 크게 화재 사고가 난 뒤에는 '안 되겠다' 싶어서 결국 이사를 갔다"고 털어놨다.시간이 흐른 뒤 해당 지역과 관련된 좋지 않은 사연을 전해 들었다는 김승현은 어린 시절 자신이 경험한 일들을 떠올리며 "그때 원한을 갖고 나타난 게 아닐까"라고 추측해 오싹함을 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr