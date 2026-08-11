사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

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'남겨서 뭐하게' 야구선수 출신 추신수가 야구 꿈나무들을 위해 370만원 상당의 식사비를 통 크게 결제했다.10일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 한국 야구의 레전드 추신수, 김병현, 오승환이 출연해 메이저리그 생활부터 은퇴 후 삶에 관한 이야기를 나눴다.이날 추신수는 김병현과 함께 과거 미국에서 선수 생활을 하며 겪었던 고충을 털어놨다. 그는 "생활이 너무 어려웠다. 언어가 안 되니까 대화할 상대가 없었다"며 지금처럼 영상통화나 온라인 콘텐츠를 자유롭게 이용할 수 없었던 시절 외로움을 견뎌야 했다고 회상했다.마이너리그 시절에는 장거리 이동도 고역이었다. 추신수는 "작은 버스로 이동하는데 자정에 출발하면 먼 곳은 다음 날 오후 3~4시에 도착한다. 짐을 두고 바로 경기했다"고 설명했다.긴 마이너리그 생활을 버티고 메이저리거가 된 뒤에는 달라진 대우를 경험했다. 메이저리그 선수들은 원정 경기 때 전용기를 이용하며, 최고 수준의 의료보험 혜택도 받는다고 밝혔다. 추신수는 "미국 병원에서 메이저리그 보험 카드를 보여주면 병원에서도 놀랄 정도다. 커버가 거의 다 되고 돈을 거의 안 낸다"고 말했다.연금 규모도 놀라움을 안겼다. 오승환은 추신수에 대해 "62세부터 연금을 수령하면 연간 약 3억원 정도 받을 것"이라고 설명했다. 추신수는 "죽을 때까지 받는다. 만약 내가 불의의 사고로 없으면 아내에게 지급되고, 부부 둘 다 없다면 자녀들에게 지급된다"고 덧붙였다.김병현은 연간 약 2억5000만원, 오승환은 약 1억원의 연금을 받을 것으로 예상했다. 오승환이 "다른 데서는 자랑스럽게 이야기하는데 두 분 앞에서는 너무 작아진다"고 하자 김병현은 "금이 있지 않냐"고 받아쳐 웃음을 안겼다.메이저리그에서 10년 이상 활약한 선수에게 주어지는 특별한 혜택도 공개됐다. 추신수는 "10년 차부터 골드카드가 나온다"며 해당 카드가 있으면 구단에 상관없이 경기 입장권 2장을 제공받을 수 있다고 설명했다.화려한 메이저리그 혜택을 공개한 추신수는 후배들을 위한 자리에서도 남다른 씀씀이를 보였다. 야구 꿈나무들을 초대해 장어와 갈비 등 푸짐한 식사를 대접한 그는 계산할 때 블랙카드를 꺼내 들었다. 이날 나온 식사비는 무려 372만원. 추신수는 후배들을 위해 거액을 흔쾌히 결제하며 '레전드 선배'다운 통 큰 플렉스를 보여줬다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr