김원훈이 무명 배우 시절 공장에서 아르바이트하며 현재의 아내와 연애했던 과거를 떠올린다./사진=텐아시아DB

김원훈이 무명 배우 시절 공장에서 아르바이트하며 현재의 아내와 연애했던 과거를 떠올린다./사진제공=JTBC

김원훈이 무명 배우 시절 공장에서 아르바이트하며 현재의 아내와 연애했던 과거를 떠올린다.오는 11일 방송되는 JTBC 예능 '연애전쟁' 8회에는 김원훈이 특별 외교관으로 출연한다. '연애전쟁'은 이효리, 서장훈, 김희철이 이별을 고민하는 커플들의 사연을 듣고 관계를 이어갈지 헤어질지 함께 고민하는 연애 리얼리티 프로그램이다.김원훈은 대학 시절 만나 7년째 교제 중인 무명 배우 커플의 사연을 접한다. 두 사람은 경제관념과 이성 친구 문제를 두고 갈등을 겪고 있다.김원훈은 구체적인 사연이 공개되기 전부터 "저도 연기과 CC로 만나서 8년 연애 후 결혼한 지 5년 차"라며 "무슨 고민인지 벌써 감이 온다"고 공감한다. 배우 여자친구가 자기 아내와 마찬가지로 영어 뮤지컬 강사로 일하고 있다는 사실을 알고는 "보면 볼수록 완전 제 이야기"라고 말한다.특히 32세인 배우 남자친구가 "통장에 100만 원도 없다"고 경제 상황을 밝히자 김원훈 역시 무명 시절을 회상한다. 그는 "나도 그 나이 때는 돈을 못 모았다. 무명 시절에 배우 하면서 공장 알바를 했는데 여자친구와 공장 트럭 타고 데이트 다녔다"고 털어놓는다.여자친구는 여러 일을 병행하고 있는 반면, 남자친구는 구직이나 연기 활동보다 운동에 하루 4시간을 투자하고 있어 갈등을 빚는다. 자신의 명의로 된 부동산이 있다는 여자친구는 남자친구의 경제 관념에 대한 고민을 토로하며 "결혼 생각은 있어?"라고 묻는다.두 사람의 상황을 지켜보던 서장훈은 "남친이 이상한 고집이 있다"며 현실적인 조언을 건넨다. 남자친구가 자격증 시험 비용을 여자친구에게 빌리고 싶지 않다고 하자 "통장에 100만 원도 없는데 언제 150만 원을 모아서 자격증을 따냐"고 지적한다. 이에 남자친구의 상황에 공감하던 김원훈은 "장훈이 형! 말 너무 잘하니까 잠시 멈춰주세요"라며 그의 편을 든다.김원훈이 특별 외교관으로 출연하는 '연애전쟁' 8회는 오는 11일 오후 10시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr